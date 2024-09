Paus dévoile un plan budgétaire omettant les allocations alimentaires pour enfants

Selon la situation, l'alliance du feu tricolore n'a pas encore complètement abandonné le concept de protection fondamentale des enfants. Cependant, dans le dernier plan budgétaire de la ministre de la Famille, Paus, le projet n'apparaît plus. L'Union considère cela comme un signe positif, croyant que la réforme controversée des Verts a été bloquée.

Au cours du débat parlementaire, les députés de l'Union ont déclaré que la proposition de protection fondamentale des enfants de l'alliance du feu tricolore était une impasse. "Cela n'arrivera jamais", a déclaré la députée de la CSU, Dorothee Baer, qui milite pour le projet depuis trois ans. "Laissez-le reposer un peu plus longtemps dans les procédures parlementaires ! Je vous le dis maintenant : cela n'arrivera jamais, même sous la forme que vous imaginiez !" Baer a critiqué la ministre lors de la séance plénière.

Le député de la CDU, Hermann-Josef Tebroke, a également souligné que les 100 millions d'euros prévus pour la protection fondamentale des enfants dans le budget de l'année précédente n'avaient pas été utilisés. Ils n'ont pas non plus été inclus dans le budget 2025. "C'est un indicateur clair que la protection fondamentale des enfants n'aura pas lieu", a expliqué Tebroke.

Les politiques de sa faction et les députés de l'AfD ont accusé Paus de prioriser d'autres questions plutôt que les besoins des familles du pays. Les améliorations promises de l'allocation parentale ne sont pas à l'ordre du jour, et des projets nécessaires tels que l'extension des garderies sont au point mort, entre autres.

Le politique des Verts : la protection fondamentale des enfants ne se fera pas sous sa forme originale

En ce qui concerne la protection fondamentale des enfants, le politique des Verts, Bruno Hoenel, a admis : "Sous la forme que nous, les Verts, avons imaginée, la protection fondamentale des enfants n'est pas incluse dans ce projet de budget. C'est la simple vérité." Cependant, l'alliance du feu tricolore est "sur la bonne voie" avec les augmentations prévues de l'allocation familiale et de l'allocation immediate pour enfants.

Le projet de loi sur la protection fondamentale des enfants - un projet phare des Verts - est bloqué au parlement depuis des mois. La conception spécifique de la réforme est très controversée même au sein de la coalition. Le premier projet de loi de la ministre Paus a suscité des semaines de débats sur les positions nécessaires et les milliards d'euros en jeu. La protection fondamentale des enfants devait regrouper les avantages existants pour les enfants et bénéficier à environ 5,6 millions d'enfants et de jeunes.

Les Verts avaient Originally envisagé une réforme fondamentale du système qui aurait permis de verser les avantages futurs par un seul bureau, économisant de la bureaucratie aux familles - mais cela ne se produira pas, selon l'état actuel.

Des améliorations pour les familles sont toujours à l'ordre du jour

Au lieu de cela, certaines améliorations des allocations familiales ont été annoncées dans le cadre de l'accord sur le budget fédéral en juillet : à partir du 1er janvier 2025, l'allocation familiale augmentera de cinq euros, puis de quatre euros supplémentaires en 2026. L'allocation immediate pour enfants sera également augmentée en conséquence. À l'époque, le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner

Lire aussi: