"Paule performance au sommet de sa carrière de tennis": Djokovic fait l'expérience d'une élimination choquante

Au US Open, les surprises continuent de s'enchaîner. Après le départ de Carlos Alcaraz la veille, Novak Djokovic a lui aussi dû quitter la scène. Il a été battu par Alexei Popyrin en un rude combat en quatre sets. Pour Djokovic, ce départ précoce marque sa plus précoce éliminatoire dans un tournoi du Grand Chelem depuis sept ans.

Djokovic rassemble ses affaires, fait un signe rapide et disparaît dans la nuit de New York, l'air choqué : le champion en titre a été éliminé de manière inattendue au troisième tour du US Open, rejoignant Alcaraz dans une autre grande surprise à Flushing Meadows. Le médaillé d'or olympique serbe perd face à l'australien tenace Alexei Popyrin au stade Arthur Ashe 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, mettant fin à son rêve de remporter un 25ème titre du Grand Chelem.

"Il a mieux joué et mérité la victoire. Après avoir joué aussi mal et m'être senti aussi mal pendant ce tournoi, atteindre le troisième tour est un exploit. J'ai joué le pire tennis de ma vie," a admis Djokovic quelques minutes après son départ dans la salle de presse animée. À 37 ans, il s'agit de l'élimination la plus précoce de Djokovic au US Open depuis 2008 - sa dernière éliminatoire au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem remontait à 2017 à l'Open d'Australie. Après avoir remporté la médaille d'or olympique, Djokovic a admis : "Je me sens un peu vidé, mais la vie continue."

Le serbe avait atteint son dernier grand objectif sportif en remportant la médaille d'or à Paris, mais il a souligné qu'il était encore loin d'être satisfait. La défaite surprise contre Popyrin représente maintenant un obstacle important pour le recordman des titres du Grand Chelem, qui est à la fin de sa carrière.

Loin de sa forme habituelle

Tard dans la nuit de vendredi, Djokovic semblait loin de sa forme habituelle et de la sérénité inébranlable qui le définissait depuis des années. Avant tout, il a lutté avec son service. Popyrin, classé 28ème mondial, a impitoyablement exploité les faiblesses de Djokovic dans les premiers sets et a dépassé son niveau habituel. Djokovic a légèrement récupéré dans le troisième set, mais un retournement de situation majeur n'a jamais eu lieu. Après environ trois heures de jeu intense dans le plus grand stade du monde, Popyrin, qui affrontera l'américain Frances Tiafoe en huitièmes de finale, a remporté la victoire avec son premier point

