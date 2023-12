Paula Abdul accuse Nigel Lythgoe, producteur exécutif d'"American Idol", d'agression sexuelle et de harcèlement.

La plainte, déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles et obtenue par CNN samedi, décrit deux incidents distincts qui, selon Mme Abdul, se sont produits au début des années 2000 et en 2015, respectivement.

Selon la plainte, Abdul affirme que "Lythgoe a poussé Abdul contre le mur" d'un ascenseur et a commencé à la tripoter et à l'embrasser alors que le couple se déplaçait pour des auditions régionales pour "American Idol" dans le premier incident.

"Abdul a tenté de repousser Lythgoe et de lui faire comprendre que son comportement n'était pas acceptable", peut-on lire dans la plainte.

Dans le second incident, Abdul affirme que Lythgoe "s'est imposé à Abdul alors qu'elle était assise sur son canapé et a tenté de l'embrasser" lorsque l'artiste était à un dîner d'affaires au domicile de Lythgoe en 2015.

Elle a de nouveau rejeté ses tentatives, expliquant qu'elle "n'était pas intéressée par ses avances", ayant cru que la réunion chez lui était de nature purement professionnelle, selon la plainte.

Mme Abdul n'a signalé aucun des deux incidents à l'époque, car elle craignait des représailles professionnelles, selon sa plainte. Elle affirme également avoir vu Lythgoe agresser son assistante lors d'un autre incident en 2015.

Abdul poursuit Lythgoe et nomme 19 Entertainment Inc, FremantleMedia North America Inc, American Idol Productions Inc et Dance Nation Productions Inc comme co-défendeurs, les accusant de violence de genre, de harcèlement sexuel et de négligence et d'avoir "ratifié et/ou autorisé l'agression sexuelle de Lythgoe sur Abdul" en omettant de superviser Lythgoe. Elle demande des dommages-intérêts punitifs non spécifiés.

CNN a demandé à Lythgoe et aux entreprises citées dans la plainte de faire des commentaires.

La plainte indique également que Mme Abdul a fait l'objet d'une discrimination compensatoire lorsqu'elle travaillait sur "American Idol" "par rapport à l'un des juges et animateurs masculins de l'émission" et qu'elle a été "la cible de moqueries, d'intimidations, d'humiliations et de harcèlements constants".

À la suite des incidents allégués, Mme Abdul affirme avoir subi depuis lors "une grave détresse émotionnelle, une angoisse émotionnelle, de la peur, de l'anxiété, de l'humiliation, de l'embarras et d'autres blessures physiques et émotionnelles, ainsi que des dommages et intérêts (économiques et non économiques)". Les préjudices subis par Mme Abdul sont "substantiels, continus et permanents", selon les termes de sa plainte.

"La décision a été difficile à prendre, mais Mme Abdul sait qu'elle se trouve à la fois dans les chaussures et sur les épaules de nombreux autres survivants dans la même situation, et elle est déterminée à faire en sorte que justice soit rendue", a déclaré l'avocat de Mme Abdul, Douglas L. Johnson, dans un communiqué publié samedi.

L'action en justice de Mme Abdul a été intentée en vertu de la loi californienne sur la responsabilité en matière d'abus sexuels et de dissimulation d'abus sexuels (Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act), qui permet de déposer pendant un certain temps des plaintes pour "dommages subis à la suite d'une agression sexuelle" qui s'est produite en dehors du délai de prescription.

Source: edition.cnn.com