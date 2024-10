Paul Simon exprime son optimisme quant à la résurrection de ses performances en direct après une perte auditive partielle.

Dans une conversation avec The Guardian, publiée vendredi dernier, le musicien a révélé que si sa perte d'audition limitait sa capacité à se produire avec un groupe complet, il "cherchait à organiser un jour un concert intégral."

"Je suis optimiste", a déclaré Simon. "Il y a six mois, j'étais plutôt pessimiste."

Simon a d'abord parlé de sa perte d'audition dans une interview avec le Times britannique en mai dernier, révélant qu'il avait "brusquement perdu la plupart de l'audition de son oreille gauche. Personne ne semble savoir pourquoi."

Avant d'annoncer sa perte d'audition, Simon a entrepris sa dernière tournée en 2018, déclarant alors qu'il mettait "un terme à son chapitre de tournée."

"I never said I was retiring", a-t-il précisé lors de sa dernière interview. "I said I was stopping, which I did. I thought we'd reached the pinnacle of what we could achieve with that band and repertoire. It was enjoyable, but I was curious to see what happened when you stopped."

Après avoir arrêté, Simon est parti voyager avec sa femme. Puis, il a dit avoir fait un rêve, et "tout a basculé vers une nouvelle version de la réalité."

Selon The Guardian, ce rêve a incité Simon à travailler sur une composition intitulée "Seven Psalms". Les paroles sont apparues dans ses rêves pendant des semaines et des mois, a-t-il mentionné. Le résultat final est un album acoustique de 33 minutes, sorti en 2023. Et à mesure que l'album prenait forme, Simon a été rejoint en studio par le célèbre réalisateur Alex Gibney, qui a documentaire de 3,5 heures sur sa création, "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon".

"Seven Psalms represents a unique way for an entire piece to come to me", a déclaré Simon à The Guardian. "I think there's a link between my past self, my subconscious, and who I am now. It was an intriguing and quite satisfying experience for a long time–until my hearing loss disrupted it."

Récemment, Simon s'est produit aux côtés de deux guitaristes lors d'un événement caritatif pour l'initiative Stanford pour guérir la perte d'audition, marquant ainsi sa plus longue performance en cinq ans.

"In Restless Dreams: The Music of Paul Simon", qui a fait ses débuts aux États-Unis en mars, sortira dans les cinémas britanniques le 13 octobre, jour du 83e anniversaire de Simon.

Malgré les défis posés par sa perte d'audition, Paul Simon continue de chercher des moyens de divertir, visant un concert intégral à l'avenir. La sortie de son album acoustique de 33 minutes, "Seven Psalms", montre sa persévérance et sa créativité face aux adversités.

