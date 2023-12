Patrick Reed remporte la victoire sur le PGA Tour malgré la controverse sur les drops

L'Américain a réalisé une carte de 68 à quatre sous le par dimanche à Torrey Pines pour remporter une victoire de cinq coups au Farmers Insurance Open, ce qui a permis à Reed, âgé de 30 ans, d'entrer dans le top 10 des meilleurs golfeurs du monde.

Toutefois, c'est ce qui s'est passé au 10e trou samedi qui a fait couler beaucoup d'encre au cours du week-end.

Après que son coup d'approche ait voyagé à gauche du green dans un rough profond, Reed a demandé à un volontaire si la balle avait rebondi. Le volontaire a répondu par la négative, ce qui a conduit Reed à penser que sa balle avait pu s'enfoncer dans le sol.

Selon les règles de golf du PGA Tour : "Les joueurs peuvent vérifier si leur balle est enfoncée et recevoir un dégagement gratuit si c'est le cas".

Le free relief permet au golfeur de dropper sa balle et de jouer son prochain coup.

Avant de vérifier sa balle, on peut entendre Reed dire à ses partenaires de jeu : "Les gars, je vais la vérifier. Ils ont dit qu'elle n'avait pas rebondi".

Lorsque l'officiel est arrivé, le champion du Masters 2018 avait déjà déplacé la balle après avoir déterminé qu'elle avait été encastrée.

Reed a alors demandé à l'officiel de vérifier si le sol présentait une indentation, en disant : "Depuis que je l'ai ramassée pour vérifier - il semble qu'elle ait cassé le sol - mais je veux que vous vérifiiez à nouveau".

L'arbitre dit qu'il a effectivement senti une indentation dans le sol et qu'il a déterminé que la balle de Reed avait été enfoncée. Il a ensuite guidé Reed à travers le drop pour le soulager.

Cependant, l'action de Reed a suscité des critiques de la part de certains golfeurs.

Son compatriote américain Xander Schauffele a déclaré qu' il aurait attendu un officiel.

"Si ma balle est enfoncée, j'attends généralement d'appeler quelqu'un et d'attendre que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de regarder la vidéo", a déclaré Schauffele.

"J'essaie donc d'éviter ce genre de situation pour cette raison. Vous pouvez mettre un tee dans le sol et vérifier votre balle.

"Il a tout fait dans les règles, selon l'officiel, et tout le monde s'est tenu à l'écart. Les discussions entre les garçons ne sont pas très bonnes, j'imagine, mais il est protégé par le Tour et c'est tout ce qui compte, j'imagine".

De son côté, le golfeur américain Lanto Griffin a déclaré que les joueurs étaient "énervés".

"Le golf est un jeu d'esprit sportif et il est difficile de nous mettre en position de l'interpeller parce que nous n'étions pas là, mais à la fin de la journée, je pense que 99% des golfeurs ici, si la question se pose dans un sens ou dans l'autre, ils vont aller dans l'autre sens, ne pas prendre un drop, il n'a pas traversé, ce genre de choses", a déclaré Griffin, âgé de 32 ans.

"C'est difficile à voir, c'est triste, ça nous énerve un peu, mais c'est comme ça. Espérons que les choses changent et que l'on parvienne à une conclusion".

Le même jour, un incident similaire s'est produit avec Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un tournoi majeur. Son deuxième coup au 18e trou a atterri dans le rough sur le côté droit du fairway et bien que la vidéo ait montré qu'il avait sauté, les joueurs et les témoins aux alentours ne s'en sont pas rendu compte.

Selon le PGA Tour : "McIlroy a donc suivi les directives appropriées, a informé ses partenaires de jeu et s'est pourvu en justice."

Par la suite, le PGA Tour a confirmé qu'après avoir examiné les deux incidents, les chutes de Reed et de McIlroy étaient dans les limites de la loi.

"John Mutch, Ken Tackett et Gary Young ont revu les vidéos de Rory McIlroy sur le parcours du 18 hier et ont déterminé qu'il s'agissait pratiquement de la même situation que celle à laquelle Patrick Reed a été confronté sur le parcours du 10 au cours du troisième tour", a déclaré le PGA Tour dans un communiqué.

"Il était raisonnable pour les deux joueurs de conclure - en se basant sur le fait qu'ils n'ont pas vu la balle atterrir, mais compte tenu du lie de la balle dans des conditions de parcours molles - qu'ils ont procédé comme la Règle le permet pour une balle potentiellement enfouie.

"Ils ont marqué, relevé et évalué la situation pour déterminer si la balle était enfouie. Patrick est allé plus loin et a fait appel à un Officiel des Règles pour s'assurer que son évaluation ne serait pas remise en cause (bien que cette étape ne soit pas obligatoire). Les deux joueurs ont bénéficié d'un soulagement approprié en vertu de la Règle 16/3.

"La commission est satisfaite de la façon dont les deux joueurs ont procédé, étant donné qu'ils ont utilisé les preuves dont ils disposaient à ce moment-là.

Reed s'est rendu sur Twitter après sa victoire pour défendre ses actions, soulignant qu'il n'avait pas agi différemment de McIlroy.

"J'AI FAIT LA MÊME CHOSE AUJOURD'HUI AU TROU 18 ! ET JE N'AI MÊME PAS APPELÉ UN OFFICIEL DES RÈGLES POUR QU'IL CONSIDÈRE LA BALLE COMME INCORPORÉE. FIN DE L'HISTOIRE", a tweeté Reed.

McIlroy a également abordé sa situation après coup, en disant qu'il avait "fondamentalement fait la même chose que Patrick".

J'ai dit : "Je vais vérifier si c'est intégré", a expliqué McIlroy à ESPN. "Je viens de voir la vidéo, parce qu'aucun d'entre eux ne l'a vu rebondir, alors j'ai vérifié qu'elle était incrustée et elle était dans sa marque de pitch. J'ai sorti la balle et j'ai vu qu'il y avait une motte de boue dessus et qu'elle avait cassé la surface. J'ai dit à Rory Sabbatini, regarde, cette balle est incrustée, et il a dit oui, pas de problème du tout."

En décembre 2019, l'ancien champion du Masters Reed a été pénalisé de deux coups pour avoir semblé améliorer délibérément son lie dans un bunker lors du troisième tour du Hero World Challenge aux Bahamas.

Reed n'a enfreint aucune règle de la PGA - il n'était pas tenu de demander l'avis d'un officiel des règles avant de prendre un "soulagement approprié" - mais ce qui s'est passé au cours du week-end a montré à quel point les joueurs et les fans du sport considèrent le caractère sacré des traditions du golf.

