Patrick Mahomes se transforme en "Faucheuse" lors de la victoire des Kansas City Chiefs sur les Buffalo Bills dans un combat épique en prolongation.

Nous avons assisté à la démonstration de deux quarterbacks de la nouvelle génération au Arrowhead Stadium. Le QB des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et le QB des Bills de Buffalo Josh Allen se sont livrés à une véritable démonstration dimanche soir lors d'un affrontement épique dans le cadre de la série de division AFC des playoffs de la NFL.

Mahomes a lancé un touchdown à Travis Kelce en prolongation et les Chiefs ont finalement battu les Bills 42-36 au terme d'une rencontre qui a connu de nombreux rebondissements.

Le match s'est terminé en apothéose, avec un score extraordinaire de 25 points dans les 1:54 dernières minutes du temps réglementaire.

Alors qu'il ne restait que 13 secondes à jouer et que les Chiefs étaient menés de trois points, il semblait invraisemblable que Kansas City puisse revenir dans le match.

Mais l'entraîneur des Chiefs, Andy Reid, a eu quelques mots d'inspiration pour Mahomes.

"Quand c'est sinistre, il faut être la Faucheuse et aller chercher le ballon", a dit Reid à Mahomes avant la dernière action du match réglementaire. "C'est ce qu'il a fait. Il a rendu tout le monde meilleur autour de lui, ce qu'il fait très bien et, vous savez, il le fait sans effort. Dans les moments difficiles, il est là pour se battre et les joueurs l'apprécient".

Et avec ces mots qui résonnent dans ses oreilles, le joueur de 26 ans a réussi à mettre son équipe en position de marquer le but décisif de 49 yards par Harrison Butker.

En prolongation, le tirage au sort est devenu le facteur décisif puisque les Bills et Allen ne sont jamais revenus sur le terrain, les Chiefs ayant parcouru tout le terrain avant le touchdown de Kelce.

Mais ce match restera dans les mémoires comme l'un des plus grands de l'histoire de la NFL, et avec deux des meilleurs jeunes quarterbacks de la ligue à la barre, il pourrait s'agir d'un affrontement que nous verrons à plusieurs reprises dans les années à venir.

"C'était un sacré match", a déclaré Mahomes à Tracy Wolfson, de CBS, après la rencontre. "Je veux dire que Josh (Allen) a joué comme un fou, pardonnez-moi l'expression. Je veux dire que c'était un grand match entre deux grandes équipes de football et, à la fin de la journée, des gars comme Tyreek (Hill) et Travis (Kelce) ont fait les jeux qui nous ont permis de gagner le match".

Les Chiefs se préparent à accueillir les Bengals de Cincinnati dans le match de championnat de l'AFC le week-end prochain, après que les Bengals ont battu les Titans de Tennessee, tête de série numéro 1 de l'AFC, samedi.

Une rencontre haletante

Mahomes est déjà un champion du Super Bowl et Allen est une superstar en devenir - les espoirs étaient grands d'assister à une fusillade entre les deux équipes.

Et dès la première minute, le match n'a pas déçu. Les Bills ont méthodiquement parcouru le terrain lors de la première possession pour marquer un touchdown, mais les Chiefs ont répliqué immédiatement après.

Les défenses des deux équipes résistent pendant les quelques possessions suivantes, mais une fois de plus, les deux attaques marquent des touchdowns et la mi-temps s'achève sur un score de parité de 14-14.

Au retour des vestiaires, Kansas City se contente d'un field goal, avant que Mecole Hardman ne se faufile dans la défense de Buffalo pour inscrire un touchdown en plongeant, et prendre ainsi l'avantage.

Mais une passe de 75 yards d'Allen à Gabriel Davis a permis à l'équipe en déplacement de revenir dans le match.

Cependant, le score s'est emballé dans le quatrième quart-temps.

Un touchdown de 27 yards des Bills à Davis sur une quatrième et 13ème tentative et une conversion de deux points qui s'ensuit donnent à Buffalo une avance de trois points à 114 secondes de la fin.

Mais quelques instants plus tard, une courte passe de Mahomes à Hill a été reprise 64 yards à la maison par l'électrique et rapide receveur, donnant une fois de plus l'avantage aux Chiefs.

Une fois de plus, Allen est revenu à la charge. Cette fois, il n'a eu besoin que de huit jeux et de 49 secondes pour faire parcourir 75 yards à son équipe, pour rejoindre Davis et reprendre l'avantage à quelques secondes de la fin du match.

Il s'agit du quatrième touchdown de la soirée pour Davis, qui devient ainsi le premier joueur de l'ère du Super Bowl à avoir reçu plus de 200 yards et quatre touchdowns ou plus lors d'un match de playoffs.

Alors qu'il ne restait que 13 secondes à jouer et qu'il se trouvait sur sa propre ligne des 25 yards, Mahomes s'est connecté avec Hill sur 19 yards et avec Kelce sur 25 yards pour préparer le field goal décisif à la fin du temps imparti.

En prolongation, Mahomes n'a pas laissé à Allen l'occasion de quitter le banc, en jouant neuf fois et en parcourant 75 yards pour envoyer les Chiefs à leur quatrième match de championnat AFC d'affilée.

La superstar de Kansas City a passé 378 yards et trois touchdowns, tout en parcourant 69 yards et en marquant. De son côté, Allen a passé 329 yards et a marqué quatre touchdowns, tout en effectuant des courses importantes pour faire avancer les choses.

Je me souviendrai de ce match pour le reste de ma vie", a déclaré Mahomes, avant d'ajouter : "C'était vraiment spécial de gagner un match à Arrowhead.

"C'était vraiment spécial de gagner un tel match à Arrowhead. Évidemment, le Super Bowl est probablement le plus important pour moi, mais celui-ci est tout aussi important. Pouvoir revenir plusieurs fois, marquer des points quand il le fallait, marquer des touchdowns, être à portée de tir, je m'en souviendrai toute ma vie.

Une fin insatisfaisante

Le match de dimanche soir a sans aucun doute été l'un des meilleurs de la saison, mais sa fin en a laissé certains un peu insatisfaits.

Les Chiefs ont remporté le tirage au sort de la prolongation, ce qui signifie qu'ils recevront le coup d'envoi au début des 10 minutes supplémentaires.

Selon les règles de la NFL, si l'équipe qui reçoit le ballon en premier marque un touchdown, le match est terminé. Si l'équipe qui reçoit le ballon en premier marque un but sur le terrain, l'équipe adverse a la possibilité de marquer son propre but sur le terrain ou un touchdown.

Par conséquent, comme Mahomes et les Chiefs ont réussi à marquer un touchdown sur la première possession de la prolongation, nous n'avons jamais pu voir Allen et l'attaque électrique des Bills réagir.

Le règlement n'a pas plu à certains fans sur Twitter, certains l'ayant qualifié de "pire règle du sport".

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Le receveur des Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, a également réagi: "Les deux équipes ont fait un grand match, mais les règles de la prolongation doivent être modifiées ! Aucun tirage au sort ne devrait avoir autant de pouvoir".

Mais au lendemain de cette défaite crève-cœur, Allen n'a pas blâmé les règles.

"Les règles sont ce qu'elles sont, et je ne peux pas m'en plaindre, car si c'était l'inverse, nous serions aussi en train de célébrer", a-t-il déclaré. "Les règles sont ce qu'elles sont et je ne peux pas m'en plaindre. Nous n'avons pas fait assez de choses ce soir".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com