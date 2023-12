Patrick Mahomes affirme que Taylor Swift fait désormais partie du "royaume des Chiefs".

"Pour nous, il y a eu quelques plaisanteries ici et là au début, mais elle fait maintenant partie du royaume des Chiefs. Elle fait partie de l'équipe", a déclaré Mahomes à Nate Burleson dans l'émission "CBS Mornings".

"C'est cool qu'elle ait adopté Brittany (la femme de Mahomes) et qu'elles se soient liées d'amitié. Pour moi, c'est juste Travis, mec. Il a la chance d'être avec une fille et une femme formidables".

La révélation publique de la relation entre Swift et Kelce est devenue l'un des moments les plus marquants de la culture pop de cette année, captant l'imagination des fans de la NFL et des Swifties.

Swift, récemment nommée personne de l'année par Time, est apparue lors d'un match des Chiefs en septembre, après des semaines de spéculation sur leur relation, au cours desquelles Mahomes a déclaré que l'équipe avait d'abord laissé Kelce tranquille.

"Au début, tout le monde s'est tenu à l'écart et l'a laissé faire ce qu'il faisait. Et puis il a commencé à amener Taylor autour de lui quand il a réalisé à quel point elle était une personne cool", a-t-il ajouté.

La relation entre Swift et Kelce a également permis au quarterback double vainqueur du Super Bowl de comparer ses notes avec une autre personne au sommet de sa profession.

"C'est cool d'interagir avec elle parce qu'elle est au sommet de sa profession", a déclaré Mahomes. "Maintenant, j'ai un aperçu de la situation à travers les yeux de Brittany et de Travis.

Depuis, Swift a assisté à plusieurs matchs des Chiefs, dont les champions du Super Bowl en titre ont connu une saison frustrante, se classant troisièmes de la Conférence de football américain (AFC) avec un bilan de 9-5.

Le prochain match des Chiefs aura lieu le jour de Noël, lorsqu'ils accueilleront les Raiders de Las Vegas au stade Arrowhead.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com