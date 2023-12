Patrick Haggerty, star gay de la country, meurt à 78 ans

Il pouvait être une star de la country respectueuse de l'industrie et rester dans le placard, ou utiliser la musique pour faire une déclaration sur ce que c'était que d'être un homme gay dans un monde profondément discriminatoire.

Il a choisi cette dernière option et "Lavender Country", le premier album de Haggerty enregistré sous le même nom en 1973, est aujourd'hui largement considéré comme le premier album de musique country enregistré par un musicien homosexuel déclaré.

Haggerty, militant inflexible des causes LGBTQ et socialistes, marié et père de deux enfants, a été pendant des années persona non grata dans le monde de la musique. "Lavender Country" était un disque résolument queer, avec des chansons comme "Cryin' These C**ksuckin' Tears", à une époque où peu de musiciens, tous genres confondus, se sentaient à l'aise lorsqu'ils s'affichaient en tant qu'homosexuels.

C'est donc avec surprise, surtout pour Haggerty, qu'il a eu l'occasion en 2014 de rééditer cet album historique et d'en enregistrer un autre, en se produisant avec d'autres musiciens de country LGBTQ et en partageant son histoire avec des millions de personnes. Il est devenu une star de la musique country après tout.

"La chose même qui m'a fait sombrer en premier lieu est celle qui m'a propulsé dans cette position", a-t-il déclaré à CNN au début de l'année.

Haggerty, le crooner septuagénaire pionnier de la country, est décédé lundi, plusieurs semaines après avoir subi une attaque, a déclaré Brendan Greaves, un ami proche et directeur de maison de disques. Haggerty avait 78 ans.

De l'obscurité à la célébrité

Haggerty n'a jamais tenté d'atténuer ou de cacher son homosexualité. Il a été renvoyé du Corps des volontaires de la paix dans les années 60 parce qu'il était homosexuel, a-t-il déclaré à CNN au début de l'année. Il a trouvé une famille dans la communauté LGBTQ de Seattle, dont les membres ont aidé à convaincre Haggerty, qui s'autoproclamait "bête de scène", d'enregistrer un album. Il a déclaré à Pitchfork en 2014 que ses amis gays de Seattle étaient "ceux pour qui nous avons fait cet album, et ceux à qui nous l'avons joué".

Haggerty a écrit "Lavender Country" comme une déclaration à l'industrie musicale - il refuserait de se plier aux normes hétéronormatives de l'époque, et il n'essaierait certainement pas de masquer son homosexualité. "Lavender Country" était un disque de protestation. Il pensait que ce serait son dernier.

Lorsque nous avons fait "Lavender Country", nous n'étions pas stupides", a-t-il déclaré à CNN. "Aucun genre n'allait s'intéresser à ce que j'avais à dire.

Entre son premier et son deuxième album, Haggerty a consacré sa vie à l'activisme. Socialiste convaincu - il se qualifiait souvent de "b*tch marxiste hurlante" -, il s'est engagé en faveur de la sensibilisation au VIH/sida, des causes LGBTQ et des droits civiques des Noirs américains. Il a eu deux enfants avec son mari et s'est retiré dans une ville de l'autre côté du Puget Sound, ses rêves musicaux ayant été anéantis depuis longtemps.

"J'ai rempli ma vie de toutes sortes de choses intéressantes et engageantes qui avaient un sens pour moi et qui n'avaient rien à voir avec la musique", a-t-il déclaré à CNN en mars.

Mais en 2013, un collectionneur de disques a acheté le disque de Haggerty sur eBay et l'a partagé avec Greaves, qui a appelé Haggerty à froid et a discuté de la réédition de l'album sur son label, Paradise of Bachelors. Haggerty était méfiant, se souvient Greaves - Haggerty, comme il l'a dit à CNN plus tôt cette année, se produisait principalement pour des foules de maisons de retraite gratuitement à l'époque.

Cet appel avec Greaves a été la première étape de la réintroduction de Haggerty et de Lavender Country auprès de nouveaux auditeurs, dont beaucoup étaient avides d'une star gay de la musique country. Paradise of Bachelors a ensuite réédité le premier album éponyme de Lavender Country, qui n'était disponible que par correspondance, à l'arrière d'un journal alternatif de Seattle.

En l'espace de quelques mois, Haggerty a été propulsé dans une industrie dont il pensait depuis longtemps qu'elle l'avait exclu.

Enfin, 35 ans de chagrin refoulé à propos de "Lavender Country" ont éclaté et je me suis retrouvé dans une flaque de larmes", a-t-il déclaré à CNN à propos du jour où il a reçu l'appel de Greaves. "Ma vie a changé complètement et pour toujours ce jour-là".

Il est devenu une star de la country à sa façon

Au fur et à mesure que les gens entendaient "Lavender Country" et apprenaient l'histoire de Haggerty, sa contribution à la musique country était reconnue et appréciée plus largement. Il a même joué dans un court métrage documentaire de 2016 sur sa vie et son héritage, et sa musique a servi de trame sonore à un ballet original interprété par une compagnie de San Francisco.

Il a interprété les chansons qu'il avait écrites plus de 40 ans auparavant avec de nouvelles stars gay de la country comme Orville Peck et Trixie Mattel, qui ont toutes deux connu un succès considérable en intégrant leur identité dans leurs spectacles.

Peck s'est souvenu de Haggerty comme du "grand-père de la country queer" dans un post Instagram.

"L'une des âmes les plus drôles, les plus courageuses et les plus gentilles que j'ai jamais connues, il a été le pionnier d'un mouvement et d'un message dans la Country qui était pratiquement inédit", a écrit Peck, avec des photos des deux artistes se produisant ensemble. "Une véritable légende singulière.

L'année dernière, Lavender Country a donné des concerts à travers les États-Unis pour promouvoir son deuxième album, "Blackberry Rose", aux côtés d'autres groupes de country LGBTQ comme Paisley Fields, qui se souvient de Haggerty comme d'un "précurseur, sans peur et au franc-parler".

Connaître Haggerty a changé la vie de Greaves, écrit-il sur les comptes sociaux de son label et des ligues d'autres personnes. Plus encore que sa musique, Greaves a déclaré à CNN que les souvenirs de Haggerty répétant dans son salon, jouant avec le fils de Greaves et lui apprenant à faire une tarte à la crème de banane sont précieux pour lui.

"Il m'a appris à être un meilleur père et une meilleure personne", a déclaré M. Greaves à CNN. "Aussi franc et bruyant qu'il ait été, et malgré son comportement de diva, qui était légendaire et parfois difficile, c'était aussi un père de famille, un ami et un mentor très doux et très gentil.

Haggerty n'a jamais aspiré à la célébrité de la musique country au sens traditionnel du terme et ne regrette pas le chemin sinueux qu'il a dû emprunter pour y parvenir. Il ne croit toujours pas qu'il puisse vivre son rêve - jouer de la musique avec un message - et le faire à sa façon.

"En secret, j'ai toujours voulu être un hambone, je l'admets", a-t-il déclaré à CNN. "Mais aujourd'hui, je peux utiliser mon statut de hambone pour favoriser le changement social et lutter pour un monde meilleur.

