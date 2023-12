Patrick Cantlay fait preuve de nerfs d'acier pour battre Bryson DeChambeau au BMW Championship

L'Américain a réussi plusieurs putts décisifs lors d'un playoff à mort subite de six trous contre DeChambeau, pour remporter son troisième tournoi de l'année.

Composé et réfléchi tout au long du tournoi, un large sourire s'est dessiné sur son visage après qu'il ait réussi un putt de 17 pieds sur le dernier green pour départager les deux équipes.

La capacité de Cantlay à rester calme dans une atmosphère agitée lui a valu le surnom de "Patty Ice".

"Je l'ai eu toute la semaine. Il y a peut-être un ou deux gars qui m'ont suivi pendant les quatre jours, et à chaque trou, ils l'ont crié", a déclaré Cantlay lorsqu'on lui a demandé s'il avait entendu les gens crier son surnom.

"Ce sont les fans les plus encourageants et les plus bruyants que j'aie jamais vus.

Il a ajouté : "Je suis aussi concentré que possible sur chaque coup, et j'essaie de ne pas laisser mon esprit dépasser le moment où je suis, et c'est peut-être pour cela que j'ai l'air un peu sédentaire sur le terrain.

"C'est peut-être pour cela que je donne l'impression d'être un peu sédentaire sur le terrain. Ensuite, je laisse les choses se dérouler comme elles le souhaitent".

En plus de faire taire les fans, Cantlay a également dû faire face à DeChambeau, qui a démontré une fois de plus ses prouesses avec le driver.

Mais c'est le jeu court de Cantlay qui a fait les gros titres, après avoir réalisé 537 pieds et cinq pouces de putts sur les quatre tours.

Cantlay aborde le Tour Championship de la semaine prochaine en première place de la FedEx Cup, et le joueur de 29 ans est impatient de reprendre l'action.

"J'essaierai de me remettre à zéro et de jouer le tournoi de golf comme n'importe quel autre tournoi de golf, en essayant simplement de réaliser plusieurs tours dans les 60. C'est un très bon terrain de golf. Il est généralement en très bon état", a-t-il déclaré.

"Je n'y ai pas très bien joué par le passé, c'est vrai, mais c'est un parcours que j'aime bien. J'aime l'aspect visuel de ce parcours et je suis impatient d'obtenir de meilleurs résultats cette année.

