Patrice Aminati exprime sa satisfaction quant à l'absence de nouveaux développements.

Il y a un peu plus d'un an depuis son diagnostic de cancer, l'épouse de Daniel Aminati, animateur de ProSeven, partage des nouvelles de santé via un post Instagram le 18 septembre. "Quoi de neuf ?", demande Patrice Aminati à ses abonnés, ajoutant avec enthousiasme : "Rien ! N'est-ce pas fantastique ?"

En avril dernier, la mère d'un enfant de deux ans et son mari populaire ont rendu public qu'elle avait été diagnostiquée avec un cancer de la peau, la variante nuisible affectant les tons de peau foncés. Des métastases avaient déjà commencé à se former. Elle a partagé les chimiothérapies difficiles et les mauvaises nouvelles avec ses abonnés. Mais ensuite, en août, elle a apporté de bonnes nouvelles : Six mois après son deuxième traitement contre le cancer, elle était débarrassée des métastases. Dans un nouveau post, elle a clarifié sa situation.

"Statut actuel : pas de métastases, pas de marqueurs tumoraux. Alors, qu'est-ce qui reste ? La thérapie continue pour maintenir ce statut. Les effets secondaires créent un montagnes russes d'émotions. Être débarrassé du cancer ne signifie pas être débarrassé du traitement. Cela s'applique à moi et à tous les autres survivants.", explique-t-elle, accompagnée d'une série d'images la montrant faible à l'hôpital ou joyeuse sur le terrain de golf, en train d'arracher les mauvaises herbes ou de jouer dans le foin avec sa fille.

"Je profite des heures et des jours"

"Les rendez-vous chez le médecin, les tests, les visites à l'hôpital continuent de s'alterner - toujours. Mais : je profite, je célèbre les heures et les jours où je n'ai pas mal, où je ne suis pas constamment anxieuse, où je ne sens rien, où je n'ai pas besoin de médicaments.", déclare-t-elle avec joie, exprimant son espoir renouvelé que sa famille peut maintenant vivre paisiblement.

Elle remercie également ses médecins traitants : "Mais il y a eu aussi le trajet en voiture tard dans la nuit vers Cologne, où j'ai eu des crampes si douloureuses que nous avons dû nous rendre à l'hôpital le plus proche à 1h du matin. Comment les médecins collaborent entre les États allemands, comment ils organisent tout pour leurs patients en un temps record, c'est incroyable ! Merci !", remercie-t-elle les professionnels de la santé.

Entre ses rendez-vous médicaux et ses séjours à l'hôpital, Aminati profite de la "vie quotidienne merveilleuse" avec sa fille Charly Malika joyeuse. "Au parc, en cuisine, en train de cuisiner, de jouer du piano, de faire du sport, de jardiner, de ranger... des choses que je peux faire seule à nouveau et qui me rendent heureuse. Même le travail de bureau... je ne m'y habituerai jamais... mais je peux le gérer !", observe-t-elle avec humour. "Et quoi d'autre ? Je saute dans les flaques avec mes bottes de pluie ! Pourquoi ? Parce que je peux (à nouveau et encore) !"

