Patrice Aminati est exempt de métastases.

Après six mois difficiles de thérapie, il y a de bonnes nouvelles pour la femme de Daniel Aminati, qui lutte contre le cancer de la peau noir. On ne peut trouver aucun métastase chez Patrice Aminati.

Patrice Aminati combat un cancer de la peau sérieux depuis plus d'un an. Elle et son mari Daniel Aminati donnent régulièrement à leurs abonnés Instagram un aperçu de la thérapie physiquement difficile et les tiennent au courant. Il y a maintenant de bonnes nouvelles des Aminati.

Le modérateur prend des nouvelles de ses fans en vacances, partageant non seulement des impressions de son beau moment passé avec sa femme et sa fille à Oberhof dans la forêt de Thuringe, mais aussi de bonnes nouvelles. Les perfusions d'immunothérapie que Patrice Aminati a reçues ces derniers mois semblent fonctionner - la jeune femme de 29 ans est débarrassée de ses métastases, comme il l'a annoncé.

Les Aminati célèbrent cela en retournant à l'hôtel où ils ont séjourné en février pour puiser des forces pour la deuxième thérapie contre le cancer de Patrice Aminati et récupérer du choc d'avoir trouvé des métastases, y compris dans les poumons, après le diagnostic de cancer de la peau.

"Horrible" effets secondaires

Le couple a connu des mois difficiles. Patrice Aminati a décrit les effets secondaires de la thérapie comme "horribles". Mais il y a quelques semaines, la jeune femme de 29 ans a trouvé une raison d'espérer. "Une métastase cutanée sur mon estomac que je pouvais sentir, toucher et regarder grossir, qui m'a causé des semaines de transpiration due à la peur - j'avais l'impression que mon corps entier était juste cet ennemi visible que je voulais désespérément enlever - a disparu", s'est-elle réjouie dans un post Instagram.

Pour elle, c'était un signe que l'immunothérapie fonctionne - et une raison d'espérer avec prudence. "Le chemin est encore long... Je continue sur le chemin... mais enfin, il y a de la lumière au bout du tunnel, enfin, j'ai de l'espoir", a-t-elle écrit en juillet.

Le pronostic des médecins après le diagnostic de cancer était initialement sombre : la jeune femme de 29 ans ne passerait pas Noël, ont-ils dit au début de cette année.

Après avoir partagé leur parcours à travers des séances de thérapie difficiles sur Instagram, les Aminati célèbrent un jalon important : l'absence de métastases de Patrice. Instagram est un endroit idéal pour Daniel et Patrice pour partager leur histoire, tenir leurs abonnés au courant de son évolution. Malgré les "horribles" effets secondaires, Patrice trouve une raison d'espérer avec la disparition d'une métastase visible et l'hypothèse que l'immunothérapie fonctionne.

