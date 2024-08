- Paszek et Hake remportent la médaille de bronze olympique en kayak

Paulina Paszek et Jule Hake ont remporté la médaille de bronze en kayak double féminin sur 500 mètres aux Jeux olympiques de Paris. Le duo a dû attendre après avoir terminé la course au Stade Nautique de Vaires-sur-Marne avant de pouvoir célébrer, car deux médailles de bronze ont été remises. Elles ont terminé à égalité avec l'équipe allemande, qui comprenait le duo hongrois de Noemi Pupp et Sara Fojt, devant le chancelier allemand Olaf Scholz.

L'or est revenu au duo néo-zélandais de Lisa Carrington et Alicia Hoskin, tandis que le duo hongrois de Tamara Csipes et Alida Dora Gazso a remporté l'argent. L'autre duo allemand de Lena Röhlings et Pauline Jagsch a terminé à la sixième place.

L'or olympique allemand dans cette épreuve remontait à 2012, lorsque Franziska Weber et Tina Dietze avaient remporté la médaille d'or. Elles avaient également remporté le bronze à Rio en 2016.

Paulina Paszek et Jule Hake étaient ravies d'obtenir la médaille de bronze, leur première médaille olympique en tant que duo. Malgré l'égalité, elles étaient fières de partager le podium avec l'équipe allemande à Paris.

Lire aussi: