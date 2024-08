- Pas seulement la boxe, mais aussi des énigmes sur l'avenir de Stefan Raab à la télé.

Moins d'un mois avant son combat de boxe spectacle contre l'ancienne professionnelle Regina Halmich, le mystère entourant Stefan Raab s'épaissit. Le tabloïd "Bild" affirme avoir appris que la chaîne RTL prépare une émission où un "successeur de l'émission" sera recherché pour "prendre la relève de Raab à la télévision". La chaîne privée diffusera également le combat de boxe le 14 septembre, en lien avec les combats précédents Raab-Halmich. Contactée par l'agence dpa, la station de Cologne a refusé de commenter ou de confirmer le rapport des médias.

Les fans de l'animateur, qui a quitté la télévision il y a presque neuf ans mais continue d'influencer les émissions en coulisses, spéculent souvent sur les prochaines étapes du septuagénaire - et sur sa possible retour à la télévision. Raab était autrefois une figure clé de la concurrence ProSieben, connu pour ses émissions "TV total" et "Schlag den Raab".

