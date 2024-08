Pas d'or pour l'Inde: Pourquoi le pays le plus peuplé du monde bat moins que son poids aux Jeux olympiques

Ensuite, avec un tir quasi-parfait, Bindra a remporté la première médaille d'or individuelle de l'histoire de l'Inde aux Jeux olympiques.

C'était un exploit historique que de nombreux Indiens espéraient être un tournant pour le pays après de nombreuses décennies de performances décevantes aux Jeux olympiques.

Mais 16 ans, quatre Jeux olympiques d'été et une seule médaille d'or supplémentaire plus tard, ces rêves ont largement échoué à se concrétiser.

L'Inde, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, est le pays le plus peuplé du monde, selon les Nations unies. En 2022, elle a dépassé la Grande-Bretagne pour devenir la cinquième plus grande économie mondiale et est devenue l'un des rares pays à avoir réussi à poser un spacecraft sur la lune l'année dernière. Et elle est dirigée par un Premier ministre ambitieux qui a une influence considérable sur la scène mondiale.

Mais en ce qui concerne les Jeux olympiques, l'Inde ne fait pas honneur à sa taille.

L'Inde n'a remporté que six médailles à Paris, loin de son record de sept à Tokyo en 2021.

Les États-Unis, avec moins d'un quart de la population de l'Inde, ont remporté la première place avec 126 médailles, suivis de la Chine avec 91.

L'Inde s'est classée 71ème au tableau des médailles, derrière des nations de beaucoup plus petite taille comme la Géorgie, le Kazakhstan et la Corée du Nord.

L'Inde n'a remporté que 41 médailles olympiques au total depuis ses débuts en 1900, toutes aux Jeux d'été.

"Il n'y a pas de doute que l'Inde a été un sous-performant aux Jeux olympiques et généralement dans les sports mondiaux", a déclaré Ronojoy Sen, auteur de "Nation at Play: A History of Sport in India".

"Si l'on regarde le ratio population-medaille, c'est probablement le pire."

Parmi les points forts de l'Inde à Paris, Neeraj Chopra, le champion du javelot, a ajouté l'argent à l'or qu'il avait remporté à Tokyo 2020, et la tireuse Manu Bhaker a remporté deux médailles de bronze pour devenir la première femme indienne à remporter deux médailles aux mêmes Jeux.

Vinesh Phogat, connue pour son rôle de premier plan dans les protestations contre le harcèlement sexuel, est devenue la première femme indienne à se qualifier pour une finale de lutte aux Jeux olympiques dans la catégorie poids mi-mouche femmes - mais a été disqualifiée pour ne pas avoir respecté la limite de poids. Mercredi, son appel pour une médaille d'argent a été rejeté par le Tribunal arbitral du sport.

CNN a contacté le Comité olympique indien pour obtenir un commentaire sur les performances de l'équipe à Paris.

Obstacles majeurs

Le manque d'investissement dans le sport est l'un des principaux facteurs qui expliquent l'histoire de l'Inde aux Jeux olympiques, selon les experts.

New Delhi n'a jamais investi dans un programme national de formation comme les pays traditionnels qui considèrent les médailles d'or comme un symbole de force nationale, a déclaré Sen.

"Pour les nations comme les États-Unis, la Chine et l'Union soviétique, le sport était très important dans leur histoire nationale naissante, c'était un moyen de reconnaissance et de gloire mondiale", a-t-il déclaré.

Les pays les plus performants aux Jeux olympiques identifient et développent également le talent dès le plus jeune âge, a-t-il ajouté, en prenant l'exemple de la Chine, où "on voit des enfants être entraînés dès qu'ils savent marcher".

Les athlètes indiens font souvent face à des obstacles tels que le financement insuffisant et l'accès limité aux installations, selon les analystes.

"Lorsque les gens disent 1,4 milliard de personnes et seulement six médailles, c'est un titre totally wrong, parce que ... 1,39 milliard de personnes n'ont pas accès aux installations sportives", a déclaré Boria Majumdar, analyste sportif et auteur de "Dreams of a Billion: India and the Olympic Games".

L'Inde envoie beaucoup moins d'athlètes et d'encadrement que les équipes comme les États-Unis, a déclaré Majumdar. Par exemple, 117 concurrents indiens sont allés à Paris, comparativement à presque 600 Américains.

L'Inde fait également face à des défis plus larges en matière de santé qui entravent le développement et limitent le potentiel sportif dès le plus jeune âge, selon les experts.

L'Inde se classe 111ème sur 125 pays dans le rapport de l'Indice mondial de la faim 2023. Elle a le taux de malnutrition infantile le plus élevé du monde, soit 18,7 %, ce qui reflète la sous-nutrition aiguë. Plus d'un tiers des enfants de moins de 5 ans en Inde sont atteints de malnutrition, ce qui signifie qu'ils sont trop petits pour leur âge, selon le rapport.

L'immense potentiel olympique de l'Inde est peut-être mieux mis en évidence par son statut dans le cricket, de loin le sport le plus populaire du pays et dans lequel il est devenu la force dominante à l'échelle mondiale.

Le cricket n'a pas été inclus dans les Jeux olympiques depuis 1900 mais il est prévu qu'il revienne à Los Angeles 2028, à la grande joie des fans et des joueurs indiens, qui seront à la poursuite de l'or.

Tandis que la Ligue indienne de cricket, qui vaut plusieurs milliards de dollars, est le signe le plus visible de l'investissement dans le sport en Inde, d'autres sports ont également bénéficié ces dernières années d'une augmentation du parrainage des entreprises et du financement du gouvernement.

En 2018, le Premier ministre Narendra Modi a lancé "Khelo India" ou "Jouons en Inde", un programme national pour "ranimer la culture du sport" dans le pays, avec pour objectif d'identifier et de financer les jeunes talents prometteurs, en particulier dans les zones rurales.

La même année, l'Inde a également rénové son programme Target Olympic Podium Scheme (TOPS), qui soutient et finance la formation, la compétition internationale, l'équipement et l'entraînement pour les athlètes de haut niveau.

À ce jour, le ministère des Sports a alloué près de 260 millions de dollars aux gouvernements des États pour développer l'infrastructure sportive dans le cadre du programme Khelo India.

Selon l'auteur, il y a également une prise de conscience croissante en Inde du potentiel de puissance douce du succès sportif mondial, citant Modi qui a pris le temps d'appeler les médaillés olympiques pour les féliciter.

"Je salue les efforts de la délégation indienne aux Jeux", a écrit Modi sur X lundi. "Tous les athlètes ont donné leur maximum et chaque Indien en est fier."

During the International Olympic Committee’s annual meeting in Mumbai last year, Modi told sports officials that India would bid to host the 2036 Summer Games, the Associated Press reported.

The IOC said it also expects to soon add an Indian sponsor to its roster of 15 top-tier partners, which together gave the Games almost $740 million last year – another sign of India’s growing Olympic ambitions.

Majumdar, the sports analyst, believes India’s best Olympic days are yet to come.

“I think the journey has started but it’s not going to happen overnight,” he said, pointing out that India spends just a fracture of US expenditure on sports infrastructure.

“In another decade I believe India has the potential to be in the top half of medals.”

