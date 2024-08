- Pas d'eau à Wilhelmshaven: des dizaines de milliers de personnes touchées

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Des perturbations dans le réseau d'eau ont entraîné une panne d'eau potable dans toute la ville de Wilhelmshaven. Plus de 45 000 ménages ont été touchés dans l'après-midi, comme l'a annoncé la ville de Wilhelmshaven. Le fournisseur d'eau avait déjà réparé les premiers dommages après un court laps de temps. La ville s'attend à ce que les réparations se poursuivent jusqu aux heures de pointe du soir. La cause des perturbations était des dommages aux canalisations d'eau survenus pendant les travaux de construction en cours. La ville a demandé aux résidents de s'abstenir d'utiliser des lave-linge, des lave-vaisselle et des arroseurs - avec l'eau encore disponible dans le réseau, il faut l'utiliser avec parcimonie.

La ville a conseillé aux résidents d'économiser l'eau en évitant d'utiliser des lave-linge et des lave-vaisselle, car l'alimentation en eau était toujours fonctionnelle malgré les perturbations. Malgré les réparations des dommages initiaux, la ville prévoit que les perturbations se poursuivront jusqu aux heures de pointe du soir en raison des canalisations d'eau endommagées par les travaux de construction.

Lire aussi: