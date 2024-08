- Pas de victoire olympique pour le champion du monde de basket-ball, seulement pour le bronze.

Le rêve doré des basketteurs allemands a éclaté de manière amère. Le champion du monde a été battu par l'équipe hôte, la France, en demi-finale des Jeux Olympiques dans un match palpitant 69:73 (33:33), ratant ainsi la finale. Au lieu de cela, Dennis Schröder et ses coéquipiers devront maintenant lutter pour la médaille de bronze samedi (11h00) à Paris. Leurs adversaires seront soit les étoiles NBA des États-Unis, soit la Serbie.

La France s'est vengée de manière impressionnante devant 15 000 fans euphoriques pour la défaite claire lors du tour préliminaire à Lille. Dennis Schröder a été le meilleur marqueur allemand avec 18 points. L'équipe allemande, qui a connu une baisse de performance en deuxième mi-temps, a subi sa première défaite en match de tournoi depuis la défaite en demi-finale contre l'Espagne lors des championnats d'Europe 2022 à domicile. L'année dernière, l'équipe dirigée par l'entraîneur Gordon Herbert a remporté le titre sans défaite.

Nowitzki de retour dans la salle

"Qu'une équipe allemande devienne médaillée de bronze aux championnats d'Europe, championne du monde, puis atteigne les demi-finales des Jeux Olympiques - je n'aurais jamais cru que c'était possible", a déclaré la légende du basket-ball Dirk Nowitzki à l'agence de presse allemande avant le duel avec l'équipe hôte. À son époque, l'Allemagne a remporté le bronze aux championnats du monde 2002 et l'argent aux championnats d'Europe 2005. Aux Jeux Olympiques, elle n'est pas allée plus loin que le tour préliminaire.

Nowitzki était également au premier rang pour la demi-finale. Il a vu une équipe allemande qui, contrairement aux quarts de finale contre la Grèce, était pleinement réveillée dès le début. Schröder et Franz Wagner ont immédiatement pris le contrôle, l'Allemagne prenant rapidement l'avantage 11:2. Le champion du monde avait initialement le match sous contrôle dans l'arène Bercy étonnamment pas complètement vendue.

Wembanyama commence mal

Les Français, avec le pivot NBA Rudy Gobert initialement seulement sur le banc comme contre le Canada en quarts de finale, n'ont pas trouvé leur rythme dès le début. Le prodige du basket-ball Victor Wembanyama n'a pas trouvé son rythme du tout et n'a marqué aucun point ni rebond lors du premier quart.

Sans le géant de 20 ans des San Antonio Spurs, les hôtes ont trouvé leur jeu. L'équipe allemande a pris la tâche trop à la légère pendant un moment, permettant à la France de réduire l'écart à deux points (16:18). Herbert a réagi et a fait entrer Nick Weiler-Babb et Isaac Bonga pour une nouvelle énergie défensive. À la fin du premier quart, l'Allemagne menait 25:18.

Défense rude des deux côtés

Cependant, la France était un adversaire complètement différent cette fois-ci que lors de la victoire claire de l'équipe allemande 85:71 lors du dernier tour préliminaire à Lille. Il y a une semaine, les hôtes avaient donné une leçon mémorable à Schröder et ses coéquipiers. Cette fois, l'équipe dirigée par l'entraîneur Vincent Collet a riposté avec une défense musclée.

Dans l'attaque allemande, plus grand-chose ne fonctionnait, le champion du monde ne marquant que huit points lors du deuxième quart. À la mi-temps, les Français avaient égalisé à 33:33, grâce notamment à une amélioration significative de Wembanyama et ses sept points.

Lutte offensive pour le champion du monde

Après la pause, l'équipe allemande a continué à lutter offensivement. Franz Wagner, qui avait été exceptionnel lors du premier duel avec la France avec 26 points et des dunks spectaculaires, n'arrivait plus à percer contre la défense française agressivement

