- "Pas de trou d'arrosage traditionnel": le café interdit le port de pantalons décontractés

Suite à plusieurs rencontres négatives avec des porteurs de joggings, un restaurateur de Pforzheim refuse désormais l'entrée aux clients mal habillés et les prévient par une pancarte. Lamros Petrou, propriétaire du Art Cafe, a expliqué que des hommes en joggings avaient manqué de respect et même sali sa propriété. "Nous ne sommes pas un bar, pas un boui-boui, nous sommes un café", a-t-il répété. Auparavant, lorsqu'il abordait les clients au sujet de leur tenue, ceux-ci lui répondaient souvent en demandant : "Où est-il écrit que...?"

Depuis plusieurs semaines, une pancarte est affichée près de la porte d'entrée, interdisant à la fois l'entrée aux chiens et aux joggings - avec une croix rouge barrée. Petrou affirme que ce n'est pas une question de snobisme vestimentaire, mais plutôt de maintenir une apparence propre. "Les joggings ne sont pas le problème, ce sont les individus qui les portent", a-t-il déclaré. Il a souvent observé des gens porter les mêmes joggings pendant plusieurs jours, ce qui est selon lui négligé. Le "Pforzheimer Zeitung" a rapporté cette histoire en premier.

Les restaurateurs ont le droit de refuser le service

Surtout, il s'agit des joggings gris. "Ces types de pantalons et ces porteurs de joggings, ils salissent mon établissement si je les laisse entrer", a déclaré Petrou. Il peut se permettre de refuser ces clients. Les pancartes commencent déjà à avoir un impact, en particulier en rendant les jeunes femmes plus à l'aise. Il n'a rien contre les pantalons larges et confortables ou même les joggings modernes et stylés. Les joggings peuvent être appropriés aujourd'hui.

De telles règles sont légales, selon un porte-parole de l'association des restaurateurs Dehoga de Bade-Wurtemberg. "Dans le cadre de leurs droits de maison, les restaurateurs peuvent établir un code vestimentaire pour leur établissement, ce n'est pas un problème", a déclaré Daniel Ohl à l'agence de presse allemande. La clé est de respecter les règles de la loi sur l'égalité de traitement général - ainsi, par exemple, personne n'est discriminé en raison de son origine ethnique ou de sa religion.

L'origine ou la religion n'ont pas joué un rôle dans la décision de Petrou. Sa clientèle va des 18 ans aux 80 ans, des étudiants, des travailleurs, des habitués et des visiteurs occasionnels. "J'ai un peu de tout", a-t-il déclaré (expression familière pour "j'ai un peu de tout"). "Mais je n'ai pas de racaille." L'important, c'est que "les gens se comportent décemment".

Son verdict après les premières semaines : "Tout le monde se sent à l'aise, c'est comme ça que ça doit rester." Il prévoit même d'afficher une version plus grande de la pancarte.

Apparence propre contre tenue négligée

La plupart des habitants de Pforzheim sont d'accord. De nombreux passants ont exprimé leur compréhension dans un sondage. Johannes Engeln a appelé cela une expérience réussie. La plupart des partisans citent "le décorum" et le fait que les jeans ont l'air plus propres. Un look de jogging sale est acceptable à la maison. Un seul homme a qualifié l'interdiction de Petrou de "dégoutante". Chacun a le droit de vivre comme il l'entend.

Il faut considérer les règles vestimentaires dans un contexte plus large, a déclaré Ohl de Dehoga : "Une expérience gastronomique implique également une certaine atmosphère. Et les clients contribuent largement à déterminer l'atmosphère." Même le port de maillots de bain est parfois interdit.

Petrou n'est pas le premier tenancier à interdire les joggings. Des collègues ont pris de telles mesures à Stuttgart et à Mülheim an der Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ces dernières années.

