Pas de raison de paniquer pour les Golden State Warriors avant le deuxième match des Finales NBA contre les Boston Celtics

Les Warriors, qui participent à leurs sixièmes Finales en huit saisons, semblaient bien partis pour remporter le match 1 de jeudi, mais un retour en force du quatrième quart-temps a permis aux Celtics de prendre l'avantage dans la série au meilleur des sept manches en s'imposant 120-108.

"C'est le premier à quatre, pas le premier à un", a déclaré Klay Thompson des Warriors après le match.

"Et nous avons tous vécu des situations comme celle-ci. Il n'y a pas de raison de paniquer. Je pense que nous avons encore de bonnes chances et nous allons rentrer chez nous et digérer ce qui s'est passé. Je sais que nous serons meilleurs au deuxième match".

Boston a maintenant l'occasion de prendre une avance décisive dans la série lors du match de dimanche, qui débutera à 20 heures (heure française) au Chase Center. Ensuite, les deux équipes disputeront deux matchs consécutifs à Boston.

La victoire surprise du match 1, première participation des Celtics aux Finales NBA depuis 2010, a été marquée par une série de 17-0 dans le quatrième quart-temps, la deuxième plus importante série de points dans le dernier quart-temps d'un match des Finales au cours des 50 dernières saisons, selon ESPN.

Al Horford a été le meilleur marqueur des Celtics avec 26 points, tandis que Jaylen Brown a ajouté 24 points.

"Ce n'était pas notre meilleur match, mais nous avons continué à nous battre et à trouver différentes façons d'obtenir cette victoire", a déclaré Horford, qui avait participé à 141 matchs des séries éliminatoires avant de faire ses débuts dans les Finales, jeudi.

Pour les Warriors, la bonne nouvelle est qu'ils n'ont pas encore perdu de matchs consécutifs depuis le début de la saison, dans leur quête d'un quatrième titre de champion avec l'entraîneur Steve Kerr.

"Il s'agit d'une série de sept matches pour une raison bien précise", a déclaré Kerr aux journalistes après le match. "Il faut reconnaître à Boston le mérite d'être venu et d'avoir mérité la victoire, en jouant un excellent quatrième quart-temps.

"Nous allons regarder le film et voir où nous pouvons nous améliorer. C'est un match, on passe au suivant (...). Nous avons déjà été dans cette position et nous avons gagné des séries où nous avions perdu le premier match".

Aux États-Unis, les finales peuvent être regardées sur ABC ou ESPN3. Par ailleurs, aux États-Unis et dans le monde entier, vous pouvez regarder les matchs en direct sur NBA League Pass.

Source: edition.cnn.com