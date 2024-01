Pas de pression : La Reine Elizabeth envoie ses vœux à Gareth Southgate avant la finale de l'Euro 2020

"Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du monde à Bobby Moore et j'ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, les dirigeants et le personnel d'encadrement d'atteindre et de remporter la finale d'un grand tournoi international de football", a déclaré la Reine, faisant référence à la victoire de l'Angleterre à la Coupe du monde de 1966.

"Je tiens à vous adresser mes félicitations et celles de ma famille pour votre accession à la finale du Championnat d'Europe et à vous souhaiter bonne chance pour demain, en espérant que l'histoire retiendra non seulement votre succès, mais aussi l'esprit, l'engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes comportés.

L'Angleterre a atteint sa première finale d'un grand tournoi masculin en 55 ans après avoir battu le Danemark 2-1 dans un match passionnant mercredi au stade de Wembley.

L'équipe nationale affrontera l'Italie dimanche. Les Italiens ont été très forts tout au long du tournoi, mais l'Angleterre espère que l'avantage du terrain lui permettra de remporter une victoire historique. Environ 65 000 supporters sont attendus.

Goldman Sachs estime que l'Angleterre a 58 % de chances de battre l'Italie en finale de l'Euro 2020.

