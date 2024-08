- Partie brebis, partie chèvre - rapporté comme ayant été mis au monde dans les conditions de neige

Près de Glücksburg, sur le Fjord de Flensburg, un être étrange pourrait errer dans une zone rurale. Dag, qui préfère utiliser seulement son prénom, soupçonne que Flumo pourrait être un hybride - un géep, résultat d'un accouplement entre une brebis et une chèvre. Le jeune mâle, avec son pelage blanc marqué de taches brunes, ressemble étrangement à Rune, la chèvre qui vit depuis toujours avec un groupe de brebis derrière la maison de Dag. Cependant, le seul bélier de ce troupeau a un pelage foncé.

Cette ressemblance physique et les bêlements occasionnels de Flumo, similaires à ceux d'une chèvre, font croire à Dag que celui-ci pourrait être un rare géep. La texture et la structure des poils de Flumo sont plus proches de celles d'une chèvre que d'une brebis.

Les chèvres et les brebis appartiennent à la même sous-famille animale, les caprins, mais ont des compositions génétiques distinctes. Les chèvres ont 60 chromosomes, tandis que les brebis n'en ont que 54, ce qui rend lacross-breeding un peu délicate en raison de l'incompatibilité chromosomique.

Un géep a causé un certain émoi en Allemagne il y a une décennie, lorsqu'un a été découvert dans le district de Göttingen. Le professeur Christoph Knorr, de l'Université de Göttingen, a affirmé qu'un hybride de brebis et de chèvre se produisait extrêmement rarement. Le géep de Göttingen, à l'époque, semblait être le seul connu et scientifiquement authentifié dans le monde.

Les coûts ont empêché Dag de faire l'analyse génétique de Flumo pour le moment, mais sa curiosité reste éveillée. Il a déjà contacté le professeur Christoph Knorr et l'Université de Göttingen, exprimant son intérêt pour la question. Tant que Flumo s'entend bien avec Rune, Dag espère pouvoir garder le jeune géep auprès de lui.

