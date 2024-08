- Partie brebis, partie chèvre - prétendument nés dans la neige

Depuis environ deux semaines, un animal inhabituel court dans une ferme située près de Glücksburg, sur le Fjord de Flensburg. Selon la plupart des gens, Flumo semble être un mélange de mouton et de chèvre - un schiege. L'animal a une fourrure blanche avec des taches brunes, qui est identique à Rune, une chèvre qui partage un petit pâturage avec un groupe de moutons depuis des années, derrière la maison de la propriété. Le seul mouton du troupeau a une fourrure foncée.

Le propriétaire de la ferme, Dag, qui préfère garder son nom de famille confidentiel, considère l'apparence de Flumo comme une indication claire qu'il est bel et bien un rare schiege. La texture de la peau de l'animal est plus proche de celle d'une chèvre que d'un mouton, et ses cris et bruits de chèvre confirment cela.

Étrangement, Dag a appris que Selma, une Moorschnucke, attendait un bébé lorsque sa fille lui a demandé il y a environ deux semaines ce qu'était un agneau. Dag avait d'abord cru que le jeune était le petit de leur mouton mâle, Locke. Mais en rencontrant le nouveau-né, il a réalisé que Flumo n'était pas le petit de Locke, mais celui de Rune. Comme le Festival Flugmodus avait lieu sur les lieux à ce moment-là, le petit cabri a reçu le nom de Flumo.

Les moutons et les chèvres appartiennent à la même sous-famille d'animaux caprins. Bien qu'ils possèdent des ensembles de chromosomes différents, les chèvres en ayant 60 et les moutons seulement 54, l'accouplement entre les deux est incertain.

Il y a plusieurs années, une créature similaire a fait la une des journaux dans tout le pays lorsque naquit un schiege dans le district de Göttingen. À l'époque, le professeur Christoph Knorr, un scientifique animalier de l'Université de Göttingen, a déclaré que la survenue d'un accouplement entre un mouton et une chèvre était extrêmement rare. Il pensait que l'animal de Göttingen était le seul schiege scientifiquement confirmé à l'époque.

Pour l'instant, Dag n'a pas fait subir un examen génétique à Flumo. Le coût est un facteur important dans sa décision de ne pas procéder à l'examen. Il a déjà contacté l'Université de Göttingen pour obtenir plus d'informations.

Lorsque différentes espèces animales se reproduisent et donnent naissance à des descendants, on parle de hybridation. L'hybridation occasionnelle n'est pas rare, et de nombreux hybrides sont même élevés sélectivement, comme les mulets et les bardots, qui sont le résultat d'un croisement de cheval et d'âne.

Parfois, des hybrides apparaissent de manière inattendue. Il y a quelques années, des ours cappuccino ont fait la une des journaux au zoo d'Osnabrück. Ils étaient le résultat du maintien de différentes espèces d'ours dans la même enceinte. À l'époque, on pensait qu'un ours polaire et un ours brun ne pouvaient pas avoir de descendance. Mais ils l'ont fait, entraînant la séparation des espèces d'ours peu après la naissance des frères et sœurs en 2004.

Les hybrides sont également courants à l'état sauvage. Par exemple, les ours polaires et les grizzlis se rencontrent souvent en raison du changement climatique et produisent parfois des descendants.

Flumo restera avec le troupeau

