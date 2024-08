- Partenaire dans une dispute gravement blessé - homme arrêté

Un homme de 29 ans a gravement blessé son partenaire lors d'une dispute à Gelsenkirchen et a été arrêté par les forces spéciales de la police. La femme de 35 ans a été transportée à l'hôpital, où son état de santé n'était pas en danger, selon la police. Une unité de homicide a été mise en place en raison d'une tentative de meurtre.

La dispute a éclaté le matin dans l'appartement du 29 ans dans le quartier de Hassel. despite ses graves blessures, la femme a réussi à s'échapper et a alerté des passants pour appeler la police. En raison d'indications de la présence d'une arme à feu et d'un chien dangereux dans l'appartement de l'homme, les forces spéciales ont été déployées. L'homme n'a pas résisté à l'arrestation. La cause exacte de la dispute et le domicile fixe de la femme restent inconnus, et les investigations se poursuivent.

L'incident impliquant l'homme de 29 ans et son partenaire s'est produit dans leur appartement dans le quartier de Hassel à Gelsenkirchen. Après l'incident, les autorités ont mené leurs investigations dans l'appartement de l'homme à Gelsenkirchen.

