Au début de l'année, "MILFs" est devenu un sujet de discussion, mais pas dans le sens conventionnel. Il ne s'agissait pas de femmes expérimentées et attirantes ou de faire référence au film "American Pie", mais plutôt de voitures de location de la compagnie "Miles". Le logo distinctif de la compagnie sur leurs véhicules est devenu une cible pour les farceurs, qui ont détourné le slogan inoffensif (argent par kilomètre au lieu de par minute) en un terme vulgaire issu du domaine du contenu pour adultes.

Selon le dictionnaire, une "Milf" est une femme mature et sexy. Le terme prend encore plus de connotations explicites lorsqu'on considère l'abréviation réelle, qui signifie "mère avec qui j'aimerais...", ou "mère avec qui j'aimerais... avoir des relations sexuelles". Le terme a gagné en popularité grâce à des films comme "American Pie" et est maintenant couramment utilisé dans les titres de sites pour adultes.

Après que l'incident ait attiré l'attention grâce à de nombreux rapports des médias, "Miles" a reçu de nombreuses suggestions sur la façon d'arrêter le vandalisme. Cela incluait de nouveaux designs de logo, changer le nom de la compagnie, ou utiliser des autocollants de véhicules mieux protégés contre le vandalisme. Cependant, l'image de rue à connotation adulte dans les villes reste inchangée. Pourquoi?

Malgré de nombreuses suggestions, Miles ne change rien

Interrogée par Stern, Miles explique : "Nous avons reçu de nombreuses suggestions créatives sur la façon de réinterpréter l'acronyme 'MILF' de manière positive - par exemple, 'Mobility Is Love For Sharing' ou 'My Individual Lease-Fleet'. Il a également été suggéré de changer le style d'écriture, comme 'Miles' ou 'miles' (c'est-à-dire en minuscules), pour éviter le grattage."

Cependant, la compagnie déclare : "Malgré ces idées, nous restons fidèles à notre marque actuelle". Le rebranding nécessite un effort considérable et des coûts importants.

Il semble que Miles continue de considérer si cela vaut la peine de réparer les logos vandalisés. Si ce n'est pas le cas, les choses resteront telles quelles. Cependant, cela ne devrait pas être interprété comme un signe d'indifférence de la part de la compagnie - au début de l'année, Miles a promis de signaler chaque cas de vandalisme à la police, si possible.

Les femmes ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de la compagnie, croyant que l'utilisation du terme "MILF" peut être offensant pour beaucoup. Malgré les critiques, certaines femmes trouvent la situation amusante, la considérant comme une interprétation humoristique de l'origine du terme.

