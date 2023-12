Parlez-en avec vos parents dès maintenant afin d'éviter les chagrins plus tard.

Dans un cours de yoga à l'étage, quelques personnes s'étirent et travaillent leur équilibre. Parmi la douzaine de personnes âgées présentes lors d'une récente visite, aucune n'a rédigé de testament ou n'a planifié la façon dont elle souhaite vieillir.

"J'évite les projets", dit Adler, 80 ans, en moulant un masque décoratif.

La pandémie de Covid-19 l'a amenée à chérir le présent, dit-elle, et elle préfère vivre "un jour à la fois" plutôt que d'établir un programme pour l'avenir.

Paula Lawrie, qui terminait un ornement en terre cuite orné de fleurs et de feuilles, a déclaré qu'elle envisageait de demander une ordonnance de non-réanimation, mais qu'elle n'avait pas encore signé le document.

Jean Doak, une étudiante en yoga qui fêtera bientôt ses 80 ans, a déclaré avoir créé une fiducie et un testament à la suite d'une discussion informelle avec des amis lors d'un voyage en avion. Mais elle n'a pas envisagé de rédiger un testament de vie, même si elle passe plusieurs heures par jour à s'occuper d'une amie.

"Quand j'en arriverai au point où je ne pourrai plus (être active), ce sera grave", a déclaré Mme Doak.

Adler, Lawrie et Doak ont déclaré qu'elles n'avaient pas établi de plan sur la façon dont elles aimeraient vivre leurs dernières années, notamment en ce qui concerne les soins, les conditions de vie et les personnes qui auraient le pouvoir de prendre des décisions à leur place. Les trois femmes espéraient qu'un éventuel déclin se produirait rapidement et sans souffrance.

Elles sont comme beaucoup d'Américains, dont la plupart ne planifient pas suffisamment la façon dont ils souhaitent vieillir.

Selon une étude réalisée en 2017 par l'université de Pennsylvanie, sur près de 800 000 Américains interrogés dans le cadre de 150 études, seuls 29 % avaient rédigé un testament de vie détaillant leurs souhaits en matière de soins, et seuls 33 % avaient désigné une procuration en matière de soins de santé.

La pandémie n'a pas beaucoup contribué à modifier ce comportement. En mai 2020, alors que les personnes âgées mouraient de Covid-19 à un rythme alarmant, un sondage Gallup a révélé que plus de la moitié des Américains interrogés déclaraient ne pas avoir de testament de vie.

Pour de nombreuses personnes, il s'agit d'une réticence naturelle à parler de leur propre mortalité, selon les experts.

Barbra Braganza, assistante sociale qui a travaillé pendant huit ans à On Lok, une organisation communautaire de services aux personnes âgées à San Francisco, explique : "Lorsqu'ils ne veulent pas parler de la mort, ils disent : "Mes enfants s'en occuperont". Je réponds alors : "Oh, vos enfants le savent-ils ?". Ce sont des dialogues ouverts parfaits.

Mme Braganza recommande d'aborder progressivement la question avec ses parents âgés, en leur présentant divers scénarios et options. En fin de compte, la personne devra signer des documents juridiques reflétant ses souhaits quant aux personnes à contacter en cas d'urgence, aux personnes habilitées à prendre des décisions concernant sa santé et aux circonstances dans lesquelles elle souhaiterait ou non être réanimée.

Les assistants sociaux peuvent aider les personnes à mettre à jour leurs choix périodiquement, en particulier avant des événements importants tels que des opérations chirurgicales ou si le décideur désigné ne peut plus remplir ce rôle.

Les enfants adultes peuvent hésiter à s'engager dans ces conversations, mais "il peut arriver qu'une décision doive être prise immédiatement. Nous voulons éviter cela", a déclaré Mme Braganza.

Une conversation continue sur le vieillissement

Selon les gérontologues et les travailleurs sociaux, le déclin de la santé ou les accidents incitent souvent les personnes âgées et leurs familles à reconnaître et à planifier le vieillissement, mais ces discussions ne doivent pas attendre que les personnes soient âgées.

La conversation doit commencer tôt et se poursuivre tout au long de la vie, a déclaré Andrew Scharlach, professeur émérite Kleiner sur le vieillissement à l'école de protection sociale de l'université de Californie à Berkeley. Elle ne doit pas se limiter au vieillissement, mais s'étendre également à la carrière, à la planification financière et à d'autres aspects de la vie.

La conversation continue permet aux membres de la famille de comprendre ce qui est important pour la personne âgée, "afin qu'ils puissent l'aider à obtenir ce qu'elle veut", a déclaré Mme Scharlach. En commençant tôt, la personne âgée peut être moins inquiète à l'idée que ses enfants la perçoivent comme n'étant plus capable de prendre des décisions sans son consentement.

La conversation peut être d'autant plus difficile à avoir qu'elle est repoussée, comme l'a constaté Cuidonce Corona, superviseur clinique en santé mentale qui travaille avec des personnes âgées à Berkeley, lorsqu'elle a essayé de guider un homme et sa famille lors d'une crise de santé.

"Je me suis assise avec une personne âgée lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, et il avait peur parce que sa mère était décédée de la maladie et qu'il avait vu le déclin de son frère", dit-elle.

Dans un premier temps, Mme Corona a pensé que sa peur était due aux signes et symptômes qu'il présentait. Elle a donc suggéré à la famille de discuter des options de prise en charge ou de l'opportunité pour l'homme de déménager dans une résidence assistée.

"Lorsque la dispute s'est intensifiée, l'homme s'est allongé sur le canapé, les mains sur le visage", raconte Mme Corona. "J'ai soudain réalisé que son stress était en fait lié à ce que le diagnostic signifiait pour lui et sa famille.

Corona a parlé à chaque membre de la famille individuellement et ils ont élaboré un plan. Certains membres ont organisé des services d'aide à domicile, tandis qu'un autre a accepté de s'occuper des factures et que d'autres ont proposé d'aider à les payer.

Réduire les risques de chute

L'une des façons de planifier est d'évaluer le domicile de l'être cher en fonction des risques de chute et de l'adapter à des objets tels que les déambulateurs et les fauteuils roulants.

Le Dr Machiko Tomita, gérontologue et professeur de sciences de la réadaptation à l'université de Buffalo (New York), a dirigé une équipe chargée de mettre au point un outil d'évaluation de la sécurité à domicile.

Sa liste de contrôle décrit les dangers potentiels d'une maison, identifie les éléments susceptibles d'augmenter le risque de chutes et suggère des mesures pour les prévenir. Selon Mme Tomita, une personne âgée sur trois fait une chute chaque année, et environ la moitié d'entre elles retombent l'année suivante. Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les chutes sont la principale cause de blessure chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

"Vous pouvez améliorer votre équilibre et entraîner votre corps jusqu'à 74 ans, mais après 75 ans, ce sera très difficile", a déclaré Mme Tomita.

Elle recommande d'être attentif aux signes de vieillissement avant d'atteindre 65 ans. Il s'agit notamment de surveiller son poids, sa consommation d'eau, sa nutrition, son activité physique et d'évaluer son environnement résidentiel.

Un autre outil utile est la "règle des 40-70", un plan d'une société de soins à domicile pour entamer ces conversations. La règle est basée sur une approximation selon laquelle lorsque les gens approchent de l'âge de 40 ans, leurs parents ont environ 70 ans, ce qui est un bon moment pour parler du vieillissement et couvrir les arrangements de vie, les finances, la santé, la conduite, les relations amoureuses et les questions de fin de vie.

"L'une des motivations à l'origine de la règle 40-70 était que le déclencheur devrait peut-être être un âge spécifique plutôt que d'attendre qu'un événement se produise", a déclaré Jake Harwood, professeur de communication à l'université de l'Arizona, qui a contribué à l'élaboration de la règle 40-70 de Home Instead. "Si quelque chose se produit, ils peuvent mettre un plan en œuvre.

Jake Harwood estime que les personnes âgées doivent engager la conversation, car les jeunes générations peuvent craindre d'offenser ou d'embarrasser leurs parents.

"Ils peuvent dire clairement qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour le moment, qu'ils sont parfaitement capables de conduire, de s'occuper de la maison et de cuisiner eux-mêmes, mais qu'ils veulent planifier ce qui pourrait arriver dans cinq ou dix ans", explique Mme Harwood. "En revanche, si vous attendez d'avoir un accident de voiture, votre enfant va vraiment vous confisquer les clés de la voiture.

Mme Scharlach recommande aux enfants adultes de commencer à parler à leurs parents en évoquant d'autres personnes confrontées au vieillissement. "Je vois votre frère, votre sœur ou votre oncle Joe, vous savez, où les choses se passent pour eux. Je ne veux pas que cela t'arrive".

Les experts conseillent de partir des mêmes principes directeurs : comprendre et respecter les priorités et les souhaits de la personne quant à la façon dont elle veut vieillir et l'aider à y parvenir.

Leqi Zhong est rédactrice au sein du programme de journalisme d'investigation de l'école supérieure de journalisme de l'université de Californie à Berkeley. Elle a réalisé cet article grâce à une subvention de la Fondation SCAN.

