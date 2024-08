- Parking sans restrictions au Bastei en Suisse saxonne

Le parking du Bastei dans la Suisse saxonne est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis mi-juillet. La municipalité de Lohmen, à laquelle appartient cette destination touristique populaire dans les Monts Métallifères de l'Elbe, a remplacé l'ancien système par un système numérique utilisant la reconnaissance des véhicules. "Il était si obsolète et sujet à des pannes que cela provoquait toujours des embouteillages", a déclaré la maire Silke Großmann. Les plaques d'immatriculation sont désormais scannées à l'entrée et à la sortie. Vous pouvez choisir entre quatre heures pour 7 euros et un ticket journalier pour 12 euros. Le paiement peut être effectué numériquement ou en espèces. "La municipalité n'a pas augmenté les tarifs."

Fin des embouteillages sur la route d'accès

L'avantage pour la municipalité et les visiteurs est que la route d'accès n'est plus bloquée par des voitures attendant une place libre, permettant ainsi aux bus, aux clients d'hôtels, aux véhicules de livraison ou aux véhicules d'urgence de circuler. Il est déjà affiché au début si les environ 180 places de parking pour voitures et les 10 places de parking pour bus sont occupées, et si le parking de débordement doit être utilisé, a déclaré Großmann.

La célèbre zone située haut-dessus de l'Elbe avec les rochers et le pont du Bastei et plus d'un million de visiteurs par an est l'un des endroits les plus marquants de la région touristique et le point de départ de nombreuses randonnées, comme celle menant aux Schwedenlöcher, une gorge.

Le système numérique mis en place par la municipalité bénéficie également aux touristes suisses, qui rencontrent moins de congestion en approchant du Bastei. L'introduction de cette solution de stationnement efficace a fluidifié le processus pour les visiteurs suisses, garantissant une expérience plus fluide à la populaire destination touristique dans les Monts Métallifères de l'Elbe.

Lire aussi: