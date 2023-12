Paris s'ajoute à la liste croissante des villes françaises qui boycottent les fan zones de la Coupe du monde du Qatar

Paris a notamment déclaré qu'elle n'organiserait pas de fan-zones pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar, invoquant des problèmes sociaux et environnementaux.

"Nos raisons tiennent d'abord aux conditions environnementales et sociales de l'événement et ce n'est pas le modèle que nous souhaitons promouvoir pour les grands événements parisiens", a déclaré mardi Pierre Rabadan, adjoint au maire de Paris chargé des sports,

La ville a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'un boycott de l'événement lui-même, ni du régime qatari.

"Cela ne signifie pas que nous appelons au boycott de l'événement", a ajouté M. Rabadan.

Toutefois, certains accusent la ville d'hypocrisie étant donné que son équipe sportive phare, le Paris Saint-Germain (PSG), appartient à une société qatarie étroitement liée à l'État qatarien et a un président qatarien, Nasser Al Khelaifi.

"Nous savons tout ce qu'ils [les dirigeants du PSG] ont apporté au club et donc à la ville", a ajouté M. Rabadan dans sa déclaration.

L'an dernier, le PSG avait cité une étude réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport, qui estimait que le club de Ligue 1 avait généré plus de 182,2 millions d'euros (180,7 millions de dollars) pour l'économie de la région au cours de la saison 2018-2019, en plus de contribuer au "maintien de 2 150 emplois en équivalent temps plein."

"Ces sources de revenus supplémentaires pour l'Île-de-France s'expliquent en grande partie par le pouvoir d'attraction et l'influence du club sur la scène internationale", a déclaré l'auteur de l'étude , Christophe Lepetit.

"Les matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes sont devenus un événement incontournable pour de très nombreux visiteurs étrangers".

Paris rejoint Strasbourg, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy et Reims en s'engageant à ne pas organiser de retransmissions publiques.

"Je répète que ce n'est pas le procès du Qatar, nous remettons en cause le modèle de cet événement", a insisté M. Rabadan.

Depuis que le Qatar a remporté l'appel d'offres pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2010, plus de 6 500 travailleurs migrants sont morts dans le pays, a précédemment rapporté The Guardian

La plupart des travailleurs, selon les auteurs, étaient impliqués dans des travaux dangereux et mal payés, souvent effectués dans des conditions de chaleur extrême.

Le rapport du Guardian n'établit pas de lien définitif entre les 6 500 décès et les projets d'infrastructure de la Coupe du monde, bien qu'un expert ait déclaré au journal britannique qu'il était "probable que de nombreux travailleurs décédés aient été employés" dans le cadre de ces projets.

CNN n'a pas vérifié de manière indépendante les chiffres du Guardian.

Les responsables de la Coupe du monde au Qatar estiment que le nombre de décès est très différent. L'année dernière, ils ont déclaré à CNN qu'il n'y avait eu que trois décès liés au travail dans les stades et 35 décès non liés au travail.

Hassan Al Thawadi, l'homme chargé de diriger les préparatifs de l'événement, a déclaré à Becky Anderson de CNN que le chiffre de 6 500 avancé par The Guardian était "intrinsèquement trompeur" et manquait de contexte.

Source: edition.cnn.com