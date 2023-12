Paris 2024 insiste sur la construction d'une tour pour le site olympique de surf de l'an prochain, malgré les oppositions

Dans un communiqué publié mercredi, les organisateurs ont insisté sur le fait que la construction de la tour était "la seule option offrant des garanties suffisantes pour le bon déroulement de la compétition et la sécurité des athlètes et de toutes les personnes impliquées".

Teahupo'o est considéré comme l'un des meilleurs spots de surf au monde et accueille les compétitions du circuit de la World Surf League (WSL), pour lesquelles une structure en bois est généralement érigée pour les compétitions, puis retirée.

Cependant, les organisateurs des Jeux olympiques affirment que la tour en aluminium - qui pèse neuf tonnes - est nécessaire pour accueillir les 40 personnes qui seront chargées de juger et de retransmettre la compétition l'année prochaine.

Mardi, l'ISA a déclaré dans un communiqué qu'elle s'opposait à la construction de la tour.

L'association de surf avait déjà exprimé son inquiétude au début du mois, après qu'une barge - utilisée pour construire la tour - se soit retrouvée coincée sur le récif, endommageant le corail, ce qui avait obligé à interrompre la construction. Paris 2024 et les autorités locales avaient alors déclaré qu'ils s'efforceraient de réduire la taille et le poids de la tour initialement prévue.

L'ISA a déclaré qu'à la suite de l'incident, elle avait proposé d'autres moyens de juger la compétition, y compris "juger la compétition à distance, avec des images en direct prises depuis la terre, l'eau et des drones".

Cependant, dans un communiqué publié mercredi, Paris 2024 a déclaré que "cette option a déjà été examinée" et "exclue", citant des raisons de visibilité et de sécurité.

"Si la solution de juger à partir d'images a déjà été utilisée lors d'autres compétitions internationales de surf, elle n'était pas envisageable à Teahupo'o car elle n'offrait pas de garanties suffisantes en matière d'arbitrage, de couverture audiovisuelle et de sécurisation du plan d'eau, compte tenu des spécificités du site", a indiqué Paris 2024, ajoutant que la proposition d'utiliser une plateforme temporaire pour installer des caméras a également été rejetée pour "des raisons de sécurité."

Le comité d'organisation a indiqué que les travaux de la nouvelle tour révisée ont commencé, invitant l'ISA "à respecter le choix des acteurs locaux pour cette solution".

Opposition locale

L'opposition à la construction de la tour a été féroce depuis que les plans ont été révélés.

Une pétition signée par des habitants et des visiteurs de Teahupo'o demandant au gouvernement de repenser la tour, ainsi que le forage de la plateforme et les canalisations sous-marines pour la compétition de surf, a reçu près de 230 000 signatures, et des surfeurs professionnels tels que Kelly Slater et Kanoa Igarashi se sont exprimés sur la construction de la tour.

Les militants et les habitants de la région s'inquiètent depuis longtemps de l'impact de la nouvelle structure sur l'environnement.

Astrid Drollet, secrétaire de l'association Vai Ara O Teahupo'o, à l'origine de la pétition Save Teahupo'o Reef, a déclaré à CNN que la tour en bois existante "est utilisée depuis 20 ans et est très bien entretenue".

"Nous ne comprenons donc pas pourquoi Paris 2024 et la Polynésie française n'utilisent pas cette tour pour les quatre jours de compétition", a déclaré M. Drollet, ajoutant que la nouvelle tour "va causer des dommages importants à l'environnement".

La Polynésie française compte plus de 1 000 espèces de poissons et 150 espèces de coraux, selon l'office du tourisme de Tahiti. Menacés par les effets du changement climatique et du tourisme de masse, les coraux sont des espèces hautement protégées.

Au début du mois, des surfeurs du sud-ouest de la France ont également protesté contre le développement du site de Teahupo'o.

Source: edition.cnn.com