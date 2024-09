- Parfois dans les toilettes.

Dans divers salons, chambres et même salles de bains à travers la Rhénanie, des trésors secrets de l'artiste renommé Gerhard Richter ont été préservés pendant des décennies. Le Kunstpalast de Düsseldorf s'apprête à présenter une exposition majeure à partir de jeudi, mettant en vedette des œuvres rares et jamais vues de Richter issues de collections locales pour la première fois.

Le spécialiste de Richter, Markus Heinzelmann, a consacré deux ans et demi à la recherche de ces joyaux cachés, visitant des maisons privées et convainquant leurs propriétaires de prêter leurs "portraits de famille" au Kunstpalast. Cette exposition unique présente plus de 120 pièces, couvrant la totalité de la carrière de Richter, de ses premières œuvres dans les années 1960 à ses récentes peintures de 2017.

Richter et la Rhénanie

Le parcours artistique de Gerhard Richter est profondément enraciné en Rhénanie. Il a quitté Dresde pour l'Ouest en 1961 et a étudié à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, où il a enseigné pendant plus de deux décennies. La Rhénanie a servi de terrain d'expérimentation à Richter et de tremplin pour sa carrière en tant que l'un des peintres les plus chers du monde. De nombreux collectionneurs importants, y compris des collectionneurs individuels et des grandes entreprises, sont basés en Rhénanie.

La première exposition solo de Richter a eu lieu à la galerie Alfred Schmela à Düsseldorf en 1964. Le collectionneur Peter Ludwig était parmi les premiers acheteurs de son travail. Un groupe de collectionneurs d'Aix-la-Chapelle a été intrigué par la nature systématique de l'œuvre de Richter, ce qui a conduit à l'acquisition de ses pièces. En 1973, le collectionneur Hans Grothe a demandé une sélection de douze peintures à Richter.

Depuis les années 1980, les entreprises ont collecté l'œuvre de Richter en quantités importantes - la ancienne compagnie d'assurance Victoria (maintenant Ergo) possède encore deux peintures monumentales de Richter dans leur zone d'entrée, à quelques pas du Kunstpalast. Des entreprises telles que Haniel, Henkel et Bayer présentent fièrement les œuvres de Richter dans leurs quartiers généraux.

Le spectre complet de son œuvre

Les collectionneurs allant des aînés aux jeunes, l'exposition présente une diversité d'œuvres démontrant le spectre complet de la production artistique de Richter. Parmi celles-ci, on compte plus de 80 pièces qui n'ont jamais été exposées ou qui ont été montrées très rarement, selon Heinzelmann, qui est professeur de muséologie à l'Université Ruhr de Bochum. Cela comprend un tube en carton de 1965, qui a été exposé une seule fois en 1965 et est présenté tel quel sans cadre dans cette exposition.

Peu de collectionneurs ont accepté de reveal leur identité, Andreas Gursky étant l'un des rares à le faire et à prêter sa peinture "Harvest" (1968) à l'exposition.

Des débuts bovins aux hauteurs nuageuses

La peinture la plus ancienne, identifiée comme numéro 15 dans le catalogue raisonné, est le "Vache" noir et blanc présenté à l'exposition de diplôme de Richter en 1964, issu de la collection Grothe. Cette pièce a marqué le développement de la technique de Richter consistant à peindre et à flouter méticuleusement des modèles photographiques. Dans "Vache", il a humoristiquement ajouté le mot à la peinture, lui donnant une qualité folklorique.

Un étude de nuage vibrant de 1970, inhabituel pour le style monochrome de Richter, est également présentée. Il n'y a pas de littérature sur la pièce, mais ses inspirations baroques et angéliques sont évidentes, selon Heinzelmann. Il refuse de rivel son emplacement habituel.

Richter dans la salle de bain

Une petite peinture de Richter, découverte dans une salle de bain, reste un mystère quant à savoir si elle est toujours utilisée comme décoration de salle de bain ou non. Dans un autre appartement, une peinture de Richter est accrochée au-dessus d'un lit dans la chambre.

Heinzelmann se souvient être entré dans une maison où une grande peinture de nuage était accrochée au-dessus de la table de dîner. Bien que les propriétaires de la maison aient une impressionnante collection d'art, il met en évidence la peinture de nuage en tant que pièce centrale de la famille, servant une fonction sociale et réunissant la famille lors d'occasions spéciales.

Richter pour le commun des mortels

Le directeur du Kunstpalast, Felix Kraemer, dément le mythe selon lequel les peintures de Gerhard Richter sont réservées aux riches. "Beaucoup de gens ordinaires ont un Gerhard Richter chez eux, peut-être acquis il y a longtemps."

Une image en noir et blanc floue d'un rouleau de papier toilette Previously unseen a été offerte juste avant l'exposition, mais des complications logistiques ont empêché son inclusion. "C'est à peine à quelques centaines de mètres du Kunstpalast."

Richter lui-même a apprécié l'exposition, comme le raconte Heinzelmann. Lorsque

