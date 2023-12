Parfaite sur les skis" : Mikaela Shiffrin conclut une année record avec deux victoires dominantes

Il est donc logique que Shiffrin ait terminé l'année par deux victoires consécutives à Lienz, en Autriche, portant ainsi son record à 93 victoires en Coupe du monde dans un style dominant.

Son succès en slalom géant le jeudi a été suivi d'une victoire en slalom le lendemain, qu'elle a remportée avec 2,34 secondes d'avance, une marge énorme rarement vue dans la discipline.

"Aujourd'hui a été une journée très spéciale pour moi", a déclaré la jeune femme de 28 ans sur le site Internet de la FIS après sa victoire en slalom vendredi. "Je me suis sentie parfaitement à l'aise sur les skis, je suis donc très heureuse.

Shiffrin menait le peloton avec plus d'une seconde d'avance après une première manche électrisante et, au lieu de se retenir lors de la deuxième manche, la skieuse américaine a étendu son avantage grâce à une performance sans faille.

"La première manche et la deuxième manche étaient des parcours totalement différents - timing différent, flux différent", a ajouté Shiffrin. "J'ai eu l'impression d'avoir un très bon plan et mes entraîneurs m'ont indiqué les sections clés de la course et j'étais prête à partir.

De même, lors de sa victoire en slalom géant jeudi, Shiffrin avait souligné sa domination en effectuant une première descente rapide avant de se laisser porter par la seconde pour sceller sa victoire.

C'est la deuxième année consécutive que l'Américaine remporte les deux courses entre Noël et le Nouvel An.

"Les deux dernières années, j'ai vraiment progressé depuis le début de la saison jusqu'à ce point, et d'une manière ou d'une autre, j'ai eu un déclic, je suppose", a déclaré Shiffrin.

Le slalom a été la meilleure discipline de Shiffrin depuis le début de la saison, puisqu'elle a terminé sur le podium dans 12 des 13 dernières épreuves de slalom de la Coupe du monde, la seule ombre au tableau étant une quatrième place à Levi, en Finlande, en novembre.

Avec 13 victoires en Coupe du monde au cours de l'année civile, 2023 est la deuxième année la plus fructueuse de la carrière de Shiffrin, juste derrière 2019, où elle a remporté 15 courses de Coupe du monde.

Une telle année marque un retour remarquable pour Shiffrin étant donné qu'elle n'a pas remporté une seule médaille en cinq courses aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin et qu'elle n'a pas réussi à terminer trois d'entre elles.

Après avoir terminé en tête du classement général de la Coupe du monde la saison dernière, Shiffrin est également en tête du classement général de la Coupe du monde de cette année.

