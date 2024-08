Des dépenses financières importantes s'élevant à plusieurs milliers d'euros - Parcs historiques fermés: une pratique à éviter

Depuis novembre 2023, l'accès aux parcs historiques propriété de l'État de Karlsburg et Ludwigsburg en Vorpommern est interdit au public, et aucune date de réouverture n'a encore été annoncée.

À partir de la fin août 2023, le premier et plus grand parc de Ludwigslust a été le premier à fermer ses portes. De même, le parc situé derrière le château de Hohenzieritz sur le plateau du lac est resté fermé depuis mai.

La cause de cette fermeture généralisée ? Un chêne colossal s'est effondré soudainement dans le parc du château de Ludwigslust pendant l'été 2023, endommageant gravement le toit de la maison suisse du XVIIIe siècle. Suite à cet incident, les Palais, Jardinets et Collections culturelles de l'État de Mecklembourg-Vorpommern ont inspecté tous les parcs sous leur responsabilité, soit un total de 25 000 arbres. Les résultats ont été alarmants : de nombreux arbres ont été considérés comme dangereux. Des mesures importantes ont donc été prises en réponse.

25 000 arbres examinés

Jusqu'à présent, des contrats de restauration d'une valeur de 750 000 euros ont été attribués pour remettre ces sites historiques en sécurité. De plus, 250 000 euros supplémentaires de travaux sont en cours de planification et devraient commencer et se terminer cette année, selon les rapports.

Dans le jardin du château de Schwerin, les travaux progressent rapidement. "Seuls de légers ajustements restent à faire dans le jardin de la serre et la partie sud du jardin du château dans les prochaines semaines", a déclaré un représentant des Palais et Jardinets de l'État. Tout devrait être revenu à la normale à la fin septembre.

Le parc Schlosspark Bothmer à Boltenhagen a été rouvert au public en juin après des réparations importantes.

Les défis de Ludwigslust

Le parc Schlosspark Wiligrad, où la pente menant au lac de Schwerin est temporairement interdite, devrait être terminé en octobre de cette année. La réouverture est prévue pour novembre, selon l'administration.

Cependant, Ludwigslust continue de faire face à de nombreux défis. Seuls les zones proches du château ont été rouvertes pour le moment. D'ici la fin de l'année, si possible, de plus grandes sections devraient être accessibles pour créer un chemin circulaire dans le parc.

Quant aux autres installations - Karlsburg, Ludwigsburg, Hohenzieritz - l'administration des Palais et Jardinets de l'État n'a pas encore fourni de calendrier précis pour leur réouverture. "En raison du nombre important de mesures requises et de la capacité limitée des entreprises spécialisées chargées de la rénovation des monuments du jardin, nous ne sommes actuellement pas en mesure de fournir une date précise pour quand ces parcs seront à nouveau accessibles", ont-ils informé. "Mais soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir à un rythme accéléré, dans la mesure de nos moyens, en priorisant les zones avec la plus forte demande d'utilisation."

Inspections annuelles des arbres à l'avenir

Pour minimiser le risque de fermetures prolongées à l'avenir, l'état des arbres sera enregistré annuellement. "Après les mesures initiales non intrusives de sécurité, ces inspections annuelles seront moins importantes et ne devraient pas nécessiter la fermeture du parc", a assuré l'administration. Cependant, les implications financières et l'approbation des fonds nécessaires restent à déterminer.

La fermeture de Karlsburg et Ludwigsburg en Vorpommern, ainsi que d'autres parcs historiques propriété de l'État, a suscité la curiosité de nombreux visiteurs quant à leurs monuments.

