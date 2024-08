- Parchim veut chauffer l'eau à deux kilomètres de profondeur.

Parchim va devenir une autre ville de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale à utiliser l'énergie géothermique pour le chauffage urbain. Selon les plans de l'entreprise de services publics de la ville, de l'eau chaude sera extraite à des profondeurs de 2 000 à 2 300 mètres à partir de 2028, comme l'a déclaré le directeur technique, Marcel Götting. Les investigations préliminaires suggèrent que l'eau pourrait être comprise entre 95 et 100 degrés Celsius. Des échangeurs de chaleur seront utilisés pour chauffer l'eau dans le réseau de chauffage urbain.

Les plans de Parchim peuvent s'appuyer sur des études géologiques de l'époque de la RDA. Cependant, ces mesures ne sont pas entirely fiables, a déclaré Götting. C'est pourquoi le sous-sol de Parchim est mesuré cette semaine à l'aide de deux camions Vibro-Trucks. Une plaque vibrante sous les camions spéciaux envoie des vibrations dans le sol, dont le parcours est mesuré. Les experts peuvent utiliser ces informations pour déterminer s'il y a des obstacles entre la surface et la couche où se trouve l'eau géothermique chaude. Ces obstacles pourraient être des dépôts de sel ou des lentilles de gypse, où le forage serait infructueux. Comme le forage est coûteux, ils veulent éviter tout échec.

Subventions fédérales

Selon Götting, environ un tiers de tous les ménages de Parchim sont actuellement raccordés au réseau de chauffage urbain, qui est en cours d'extension. L'énergie géothermique doit remplacer les combustibles fossiles tels que le gaz. L'utilisation de l'énergie géothermique était déjà envisagée à Parchim en 2012, mais elle n'était pas économiquement viable à l'époque. Maintenant, il y a des subventions fédérales disponibles.

Les conditions pour utiliser l'énergie géothermique dans le nord de l'Allemagne sont bonnes. En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, plusieurs entreprises de services publics extrayent déjà de l'eau chaude des profondeurs pour le chauffage urbain, par exemple à Neustadt-Glewe, Neubrandenburg et Schwerin. À Waren an der Müritz, la première installation allemande de la gamme mégawatt a commencé à fonctionner en 1984, marquant le début de l'utilisation de l'énergie géothermique profonde pour l'alimentation en chaleur en Allemagne. Selon l'association fédérale de l'énergie géothermique, il y a encore six projets prévus en MV.

La mise en œuvre de l'énergie géothermique pour le chauffage urbain à Parchim impliquera l'utilisation d'échangeurs de chaleur pour traiter l'eau géothermique chaude, assurant son intégration dans le réseau de chauffage urbain. Pour éviter tout échec de forage en raison d'obstacles potentiels, tels que des dépôts de sel ou des lentilles de gypse, des mesures approfondies du sous-sol sont effectuées à l'aide de camions Vibro-Trucks avant de commencer l'extraction de la chaleur en 2028.

Lire aussi: