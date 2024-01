Paramore joue à nouveau "Misery Business" après l'avoir retirée en raison de la controverse sur les paroles.

Le groupe emo-pop a fait revivre son single "Misery Business" lors de sa tournée à Bakersfield, en Californie, dimanche, le jouant en direct pour la première fois depuis qu'il l'a retiré en 2018.

À l'époque, la chanteuse Hayley Williams avait déclaré que le groupe cesserait de jouer la chanson "pour un très long moment", en grande partie en raison des réactions des auditeurs. Certains critiques ont trouvé "Misery Business" sexiste, en particulier pour une des paroles qui fait référence à une autre femme comme une "pute".

Mais après des années où les fans ont défendu la chanson et où Williams a réitéré son engagement en faveur du féminisme, le groupe s'est senti à l'aise pour la rejouer en concert.

"Il y a quatre ans, nous avons dit que nous allions retirer cette chanson pendant un certain temps, et je pense que techniquement nous l'avons fait", a déclaré Williams à son public lors du concert de dimanche, selon Rolling Stone. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'environ cinq minutes après que j'ai été annulée pour avoir dit le mot "pute" dans une chanson, tout TikTok a décidé que c'était OK.

Lorsqu'elle et son groupe se sont lancés dans la chanson, le public a applaudi à tout rompre, selon des images du concert partagées en ligne par des participants.

Dès sa sortie en 2007, "Misery Business" a propulsé Paramore au rang de star. Écrit par une jeune fille de 17 ans, Williams, le single raconte l'histoire d'un triangle amoureux tumultueux entre adolescents. Les fans du groupe attendaient avec impatience l'apparition de cette chanson lors des tournées de Paramore, lorsque Williams prenait un membre du public pour chanter avec elle ses paroles et son refrain rapides. La chanson et le travail ultérieur de Paramore ont influencé des artistes comme Billie Eilish et Olivia Rodrigo (cette dernière a même dû créditer Williams et un ex-guitariste de Paramore sur son single populaire "good 4 you" en raison des similitudes entre les deux chansons).

Mais dans les années qui ont suivi la sortie de l'album, certains fans et critiques musicaux ont reconsidéré les paroles de "Misery Business". Le terme péjoratif n'apparaît qu'une seule fois, mais les paroles et le sujet de la chanson - deux jeunes femmes se disputant l'affection du même garçon - ont incité certains auditeurs à la qualifier d'"antiféministe", comme l'a raconté Williams dans diverses interviews.

"Le problème avec les paroles n'est pas que j'avais un problème avec quelqu'un avec qui j'allais à l'école [...]. C'est la façon dont j'ai essayé de l'interpeller en utilisant des mots qui n'avaient pas leur place dans la conversation", a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2017.

Avant même de cesser de l'interpréter, Mme Williams s'est distanciée des paroles de la chanson dans un billet de blog publié en 2015. Elle a également cessé de chanter certaines des paroles controversées lors de ses concerts, jusqu'au concert de 2018, où elle a déclaré à la foule que le groupe estimait qu'il était "temps de s'éloigner (de l'interprétation de la chanson) pendant un petit moment".

Williams a réitéré sa position sur "Misery Business" pas plus tard qu'en 2020, lorsqu'elle a critiqué Spotify pour avoir ajouté "Misery Business" à une liste de lecture de femmes rock stars.

"Je sais que c'est l'une des plus grandes chansons du groupe, mais elle ne devrait pas être utilisée pour promouvoir quoi que ce soit ayant trait à l'autonomisation des femmes ou à la solidarité", a-t-elle écrit sur Instagram en 2020.

Mais plus tôt cette année, WIlliams a semblé adoucir sa position sur la chanson, rejoignant E ilish pour l'interpréter en duo lors du concert d'Eilish à Coachella en avril. Et lorsqu'elle l'a chantée à nouveau en direct dimanche, elle a dit à son public qu'elle avait elle-même reconsidéré la question : "Ce que j'essaie de dire, c'est un mot", a-t-elle déclaré. "Vous savez, nous pouvons tous apprendre de nous-mêmes, n'est-ce pas ?

Plusieurs artistes ont décidé de retirer certaines chansons, même des tubes, en raison des réactions des auditeurs lorsque les chansons vieillissent : L'année dernière, Elvis Costello a déclaré qu'il ne chanterait plus jamais "Oliver's Army", l'un de ses succès britanniques, parce qu'elle contient une insulte raciale. Les Rolling Stones ont également cessé d'interpréter "Brown Sugar", qui s'ouvre sur un récit d'esclave et sexualise les jeunes femmes noires.

Entre-temps, certains artistes se sont pliés aux demandes des auditeurs pour mettre à jour des paroles que certains fans considéraient comme offensantes, une décision qui, elle-même, n'est pas sans susciter la controverse. Lizzo et Beyoncé ont toutes deux supprimé le mot "spaz" de leurs chansons cette année, après qu'un défenseur des personnes handicapées les a implorées de le faire. Au Royaume-Uni, ce terme est une insulte pour les personnes handicapées, mais aux États-Unis, en particulier dans l'anglais vernaculaire afro-américain, il est utilisé pour décrire le fait de "se donner à fond" ou d'"être dans la zone", a rapporté CNN au début de l'année.

Radhika Marya, de CNN, a contribué à ce reportage.

