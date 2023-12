Paramore fait l'objet de spéculations après avoir effacé son site et ses médias sociaux

Le groupe populaire suscite des interrogations après que son site a été supprimé de l'internet et que le contenu de son compte Instagram vérifié a été effacé .

La chanteuse Hayley Williams a également supprimé son compte Instagram, ce qui amène les internautes à se demander si le groupe se sépare ou s'il se prépare simplement à un nouveau projet.

Selonun récent article d'UpRoxx, les membres du groupe "sont d'accord pour dire qu'il y a un certain niveau d'incertitude" quant à leur avenir.

"La seule chose qui compte, c'est que nous continuerons à être la communauté des autres", a déclaré Williams, selon la publication.

Le groupe Paramore s'est formé en 2004 et a sorti son premier album, "All We Know Is Falling", en 2005.

Parmi leurs succès les plus connus figurent "Aint' It Fun", "Misery Business" et "Still In To You".

Maxwell Frost, membre du Congrès de Floride, a suscité des réactions après avoir rejoint le groupe sur scène pour une interprétation endiablée de "Misery Business" au cours de l'été.

CNN a contacté les représentants de Paramore pour obtenir des commentaires.

