- Papa et fils organisent un événement de American Pie.

Environ un mois avant les 76ème Primetime Emmy Awards, le duo d'animateurs a été officiellement annoncé : les comiques Eugene, 77 ans, et Dan, 41 ans, Levy animeront l'événement le 15 septembre au théâtre Peacock de Los Angeles, selon le magazine Variety. Les fans de la franchise de films "American Pie" et les amateurs de comédie primée ont quelque chose à attendre.

Les Emmy 2020 : célébrés en isolement

Les 76ème Primetime Emmy Awards s'annoncent comme un spectacle télévisé sans précédent. Les comiques canadiens Eugene et Dan Levy seront le premier duo père-fils à animer les Emmy, et seulement le deuxième duo à le faire ce siècle, succédant à Colin Jost et Michael Che en 2018. Ils ont une compréhension personnelle de ce que cela signifie de recevoir un prix, et en 2020, ils ont établi un record historique en remportant plusieurs Emmy pour leur série comique "Schitt's Creek" en tant que premier duo père-fils à le faire la même année. Cependant, il y a un inconvénient : les Emmy Awards de 2020 ont eu lieu dans des circonstances inhabituelles en raison de la pandémie de COVID-19, un fait dont les Levy rient encore aujourd'hui. "Pour deux Canadiens qui ont littéralement remporté leurs Emmy dans une tente de quarantaine, l'idée d'animer dans un vrai théâtre cette année était assez motivante", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Légende de "American Pie"

Leur série comique "Schitt's Creek" a triomphé aux Emmy 2020. Eugene a remporté deux Emmy pour le meilleur acteur et producteur de comédie, tandis que Dan en a remporté quatre pour le meilleur acteur dans un second rôle, l'écriture, la réalisation et la production. Cependant, aucun de ces accomplissements n'égale le succès qu'Eugene Levy a connu avec son projet le plus célébré : son interprétation de l'aimable et excentrique père de famille Noah Levenstein dans la série de films "American Pie". De 1999 à 2012, il a joué un rôle important dans huit films qui ont contribué à alimenter la folie mondiale "American Pie". "Nous sommes ravis de présenter deux générations de génies de la comédie sur la scène des Emmy en tant qu'animateurs", a déclaré le président de l'Académie des Télévision Cris Abrego. Les fans de la télévision du monde entier peuvent certainement s'attendre à une soirée agréable.

