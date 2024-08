- Pamela Reif: " Les gens me réduisent à mon corps "

La plus célèbre influenceuse fitness d'Allemagne, Pamela Reif, parle ouvertement et de manière inhabituelle franche dans une grande interview avec le stern de son modèle économique, de la pression de la beauté dans l'industrie, des préjugés contre les influenceurs - et pourquoi elle préfère ne pas exprimer d'opinions politiques.

Pamela Reif sur le féminisme

"Les gens me réduisent à mon corps parce que c'est ce que c'est. Mais je n'ai pas de problème avec ça", déclare Reif : "Si vous voulez le voir comme un produit, je dirais que j'ai créé un bon." Bien qu'elle soit souvent sous-estimée en raison de son apparence et de sa profession, ce n'est pas parce qu'elle est une femme. En ce qui concerne la lutte pour le féminisme, Reif est particulièrement combatif : "Si vous me demandez si je suis pour l'égalité, je dis oui. Mais : je suis une femme forte et j'ai toujours besoin des hommes." Pour les femmes qui se sentent moches comparées à elle, Reif a un message : "Elles devraient travailler sur leur état mental. Ce n'est pas mon responsabilité."

L'influenceuse critique les réseaux sociaux

Dans l'interview avec le stern, la jeune femme de 28 ans se plaint également de la façon dont les réseaux sociaux sont devenus hypersensibles : "Vous pouvez à peine exprimer une opinion sans offenser une minorité." Elle-même a tenté une fois de s'aventurer en politique et s'en est depuis abstenue. Elle lutte également avec les gens qui se plaignent simplement : "Parfois, j'ai du mal à empathiser avec eux." Sa recette pour réussir est différente : "Je ne cherche pas d'excuses pour ne pas faire quelque chose, je trouve des moyens de le faire quand même. Je ne suis pas beaucoup de choses. Je n'ai rien appris de ce que je fais. Mais je trouve toujours des moyens d'être très bonne dans ce que je fais."

