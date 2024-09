Palma est confrontée à des répercussions: la tromperie sur le Ballermann est réduite

Depuis un certain temps, le problème de la "dégradation des plages" est préoccupant, même dans des endroits comme Majorque où les zones côtières rétrécissent. Les habitants, à la fois locaux et touristes, ont exprimé leur mécontentement face à l'encombrement des plages. En réponse, la mairie de Palma a révélé certains de ses projets.

Au cours des prochaines saisons estivales, le nombre de transats et de parasols disponibles à la location sur les plages de Majorque sera réduit. La municipalité de Palma, qui gère la célèbre station balnéaire de S'Arenal et le célèbre Ballermann, prévoit de limiter la location de transats et de parasols sur ses cinq plages. Cette réduction de l'espace sur les plages a entraîné une surpopulation, un problème souligné à la fois par les touristes et les locaux, selon la maire de Palma, Mercedes Celeste, citée dans "Diario de Mallorca" et la station de radio espagnole "Cadena Ser".

Les licences existantes pour les loueurs ont été délivrées il y a plusieurs années, lorsque les plages de Palma étaient plus grandes, comme l'a révélé le responsable politique de la mairie chargé des affaires intérieures et de la finance, qui est également son porte-parole. "La côte d'aujourd'hui est radicalement différente de ce qu'elle était il y a 10, 20 ou 30 ans", a-t-elle déclaré. "Il y a moins de sable qu'avant."

La mairie prépare actuellement de nouveaux appels d'offres basés sur la côte actuelle, selon Celeste. En collaboration avec d'autres autorités et institutions, elle abordera non seulement le problème de la surpopulation, mais aussi d'autres questions. Par exemple, l'accès aux plages sera amélioré.

Changement climatique et construction

La "dégradation des plages" est un sujet de préoccupation depuis plusieurs décennies - pas seulement à Majorque. Dans divers régions côtières comme la Californie et la Floride, la Turquie, le Brésil et la Gold Coast en Australie, les plages disparaissent. Les experts attribuent cela à la construction directe des côtes jusqu'à la plage. Les dunes protectrices qui empêchent l'érosion due au vent et à la mer sont souvent absentes.

Un facteur, selon les experts, est le changement climatique. Sous l'influence du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, "la moitié des plages de sable du monde pourrait disparaître d'ici la fin du siècle", selon une étude publiée dans la revue "Nature Climate Change".

