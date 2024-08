Palestiniens tués dans une attaque contre des colons juifs

La violence entre Israéliens et Palestiniens ne montre aucun signe d'apaisement. Dans une attaque de colons juifs dans le village de Jit en Cisjordanie, un Palestinien a été tué. Plus tôt, des dizaines de civils avaient été en train de manifester et de mettre le feu à des voitures dans la région.

Un Palestinien a été tué et un autre grièvement blessé lors d'une attaque de colons juifs en Cisjordanie, selon des sources palestiniennes. Le ministère de la Santé palestinien a déclaré que l'attaque avait eu lieu dans le village de Jit, entre Naplouse et Qalquilya. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que des colons armés avaient attaqué Jit et mis le feu à plusieurs véhicules. L'armée israélienne a confirmé que des dizaines de civils israéliens, certains portant des masques, étaient entrés dans Jit en soirée, en mettant le feu à des véhicules et des infrastructures, et en jetant des pierres et des cocktails Molotov. Un Israélien a été arrêté. Le président israélien Isaac Herzog a condamné l'incident dans les termes les plus forts, le qualifiant d'"extrême minorité" qui nuit aux colons respectueux des lois, au settlement et à la réputation d'Israël dans le monde entier, surtout en cette période particulièrement sensible et difficile.

La Maison Blanche condamne les "attaques inacceptables"

Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré que le Premier ministre israélien prenait l'incident au sérieux. La Maison Blanche a condamné les "attaques inacceptables" de colons juifs contre des civils palestiniens, exigeant qu'elles cessent, selon un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Depuis le début de la guerre entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas dans la bande de Gaza, la situation dans la Cisjordanie occupée par Israël s'est détériorée.

Selon les comptages palestiniens, au moins 633 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, au moins 18 Israéliens ont été tués dans des attaques de milices palestiniennes.

L'Union européenne, s'exprimant sur la violence qui s'intensifie, a appelé à une désescalade et a exhorté les deux parties à respecter le droit international et à protéger les vies civiles. En réponse aux récentes attaques de colons juifs, l'Union européenne a menacé de geler certains financements à Israël si les actions violentes se poursuivent.

Lire aussi: