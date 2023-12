Palais Thanh Chuong Viet : L'épicentre du patrimoine culturel de Hanoi

Situé sur la montagne Soc Son, à l'extérieur de la capitale Hanoi, le palais raconte l'histoire culturelle du Viêt Nam à travers l'architecture traditionnelle, les œuvres d'art et les pièces du patrimoine folklorique.

Dans le cadre du projet de préservation, de nombreuses reliques trouvées sur le terrain ont été transportées par camion depuis les provinces extérieures du pays ou proviennent des 54 groupes ethniques reconnus du pays, y compris des maisons sur pilotis et un pont en pierre vieux de 500 ans.

"Vous pouvez voir que cet endroit a tout, de l'espace et de l'atmosphère à l'écologie, en passant par l'architecture et l'art", explique l'artiste et fondateur Thanh Chuong à CNN Travel.

"Même si nous sommes une petite nation agricole frappée par la pauvreté et pratiquant la riziculture humide, nous visons toujours la vérité, la bonté et la beauté."

Un projet passionnant

Bien qu'il soit aujourd'hui un musée très visité, le complexe en plein air de 2,5 acres est né d'un projet personnel de passion.

"Mon père était vraiment passionné par le patrimoine folklorique du Viêt Nam. Il connaissait tout des coutumes et pratiques vietnamiennes, des festivals et autres activités culturelles", raconte Thanh Chuong. "Depuis mon plus jeune âge, j'ai été très influencée par mon père.

À l'origine, le palais devait être un sanctuaire personnel, un lieu où Thanh Chuong et sa famille pourraient admirer et apprécier l'art vietnamien.

Mais la frustration engendrée par les politiques de préservation du Viêt Nam a poussé l'artiste à partager son expérience avec d'autres.

"Nous sommes une nation de guerres, qui remontent à des milliers d'années. Cela signifie qu'à certains moments de l'histoire, notre patrimoine traditionnel a été complètement détruit", explique Thanh Chuong.

"Toutefois, les années de guerre, les catastrophes naturelles et les mauvais comportements ne sont pas aussi catastrophiques pour la culture traditionnelle vietnamienne que les récentes initiatives de préservation menées par d'autres parties et par le gouvernement.

"Pourquoi ? parce qu'ils font les choses de la mauvaise manière. Ils détruisent complètement des reliques centenaires et construisent ensuite quelque chose d'autre. Je ne comprends pas.

Exploration du site

Ouvert au public en 2009, le complexe serein de banians, de jolis ponts de pierre, de belvédères et de temples est rapidement devenu une expérience populaire parmi les résidents et les visiteurs de Hanoi.

En se promenant dans les jardins et les bâtiments, on a l'impression que chaque zone rend hommage à un groupe ethnique ou à une tradition culturelle différente.

Par exemple, il existe différents styles de maisons sur pilotis, dont certaines représentent les habitations traditionnelles du peuple Muong, un groupe ethnique originaire d'une région située au sud-ouest de Hanoï.

"Nos ancêtres étaient des agriculteurs qui passaient leur vie tranquille derrière les buissons de bambous du village. Leur culture est une culture agricole", explique Thanh Chuong.

"L'essence même de notre culture est simple, rustique, amicale et pure. Pour moi, cela a toujours été le sentiment le plus fort, la racine la plus profonde de chaque Vietnamien."

Un art qui parle

À l'intérieur des galeries, vous trouverez des collections de peintures, de céramiques, de statues, d'antiquités et même les œuvres de Thanh Chuong.

Une peinture en particulier attire l'attention. Elle s'inspire du folklore vietnamien, qui prétend qu'une mère fée immortelle et un père dragon ont donné naissance au peuple vietnamien.

Cette peinture représente des figures maternelles vietnamiennes qui ont traversé des années de guerres, d'épreuves et de catastrophes naturelles, mais qui voulaient que leurs descendants connaissent la grande légende de "Con Rong Chau Tien" [Enfants du dragon, petits-enfants des dieux]", explique Thanh Chuong à propos de l'une des images.

"C'est la racine et le fondement de notre nation. [Cette peinture incarne mon esprit et ma passion pour la préservation de l'héritage culturel de nos ancêtres pour les générations futures.

Restez pour un spectacle

Au fil des ans, le complexe est également devenu un lieu populaire pour assister à des spectacles de marionnettes sur l'eau et à des représentations de musique folklorique.

"Les marionnettes sur l'eau sont l'une des plus anciennes formes d'art vietnamien et elles illustrent des aspects communs de la culture vietnamienne... C'est pourquoi nous devons dédier un lieu du Viet Palace aux marionnettes sur l'eau", explique Thanh Chuong.

"Ce théâtre a été conçu en s'inspirant du pavillon d'eau de la pagode Thay, où vit le créateur des marionnettes sur l'eau, le vénérable moine Tu Dao Hanh.

Les divers spectacles folkloriques comprennent généralement des chants, des danses et de la musique pour raconter des histoires du passé du Viêt Nam.

"La vie est devenue beaucoup plus compliquée dans le monde moderne, de sorte que de nos jours, de nombreuses personnes souhaitent revenir en arrière et faire les choses de manière simple et naturelle", explique Thanh Chuong.

"J'ai construit cet endroit pour préserver cet ancien mode de vie et le bel esprit de la culture vietnamienne.

