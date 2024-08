- Paderborn prend l'avantage 3-1 sur Darmstadt

SC Paderborn s'empare de la tête de la 2. Bundesliga avec une victoire contre SV Darmstadt 98

SC Paderborn a pris la tête du classement de la 2. Bundesliga grâce à une victoire 3:1 contre SV Darmstadt 98. Les Ostwestfalen ont remporté leur deuxième victoire en autant de matchs, après leur victoire inaugurale contre Hertha BSC (2:1), pour démarrer la saison de manière parfaite. Sebastian Klaas (53'), Filip Bilbija (64') et Ilyas Ansah (83') ont scellé la victoire devant 12 972 spectateurs à l'arène Home Deluxe. Dans le même temps, l'équipe reléguée de Bundesliga la saison dernière reste sans point.

Darmstadt a commencé fort et a pris l'avantage grâce à Oscar Vilhelmsson (7'), assisté par Kai Klefisch. Porté par leur avance précoce, Darmstadt a contrôlé le match et perturbé la construction du jeu de Paderborn. Cependant, Paderborn a trouvé son rythme en deuxième mi-temps. Après une erreur défensive de Darmstadt, Klaas a marqué depuis l'extérieur de la surface, mettant Darmstadt sur le banc. Bilbija et Ansah ont ensuite renversé la situation en faveur des Ostwestfalen.

Les deux aspects clés qui ont contribué à la victoire de Paderborn sont : leurs ajustements stratégiques en deuxième mi-temps et les principales catégories d'aide, qui ont permis au club de football de constituer une équipe solide.

Malgré des difficultés en première mi-temps, Paderborn a réussi à inverser la situation en exploitant les différents types d'aide dont il dispose, en améliorant ses performances et en obtenant finalement une victoire 3:1.

