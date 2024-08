- Paderborn passe au tour suivant du tournoi de l'autonomie du Brême SV.

Le SC Paderborn de deuxième division a facilement franchi le cap du prochain tour de la Coupe DFB. Face à l'équipe de ligue régionale Bremer SV, l'équipe de Lukas Kwasniok a remporté une victoire écrasante de 4-0 (1-0 à la mi-temps). Le SC Paderborn avait déjà montré une bonne forme avec deux victoires en deuxième division au début de la saison.

Les visiteurs, avec un public de 3 500 au Bremer Panzenberg, ont eu des occasions de mettre fin au match plus tôt. Raphael Obermair (18' & 25') a été arrêté par les arrêts impressionnants de Pascal Wiewrodt, tandis qu'Adriano Grimaldi a été le seul à trouver le fond du filet, grâce à une puissante tête (21'). Bremer SV a eu une occasion notable de revenir à égalité avant la pause lorsque le tir d'Amoro Diedhiou de près a manqué la cible de peu.

Le SC Paderborn a eu du mal à marquer en première période. La deuxième période a apporté une meilleure précision pour l'équipe de Kwasniok : Santiago Castaneda (51'), 19 ans, a marqué un but après un corner, Sven Michel (52'), expérimenté, a trouvé le fond du filet de loin, et Grimaldi (58') a scellé la victoire avec son deuxième but.

Dans le prochain tour de la Coupe DFB, le SC Paderborn affrontera à nouveau une équipe de Brême, nommée Bremer SV. Malgré leur défaite contre l'équipe première de Brême en Bundesliga, Bremer SV s'est battu vaillamment lors de ce match.

Après avoir décroché leur place en huitièmes de finale avec une victoire convaincante de 4-0, le SC Paderborn espère potentiellement affronter une équipe mieux classée de Brême à l'avenir.

Lire aussi: