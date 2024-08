- Paderborn face à un vent contraire dans le match de championnat de haut niveau

SC Paderborn 07, qui évolue en Bundesliga 2, affrontera ce week-end le promu Greuther Fürth avec une confiance renforcée. "C'est une période très excitante. Nous sommes plus forts que la saison dernière et nous visons à maintenir notre position en tête", a déclaré le capitaine Raphael Obermair, à l'aube de cette rencontre qui se déroulera samedi (13h00 CET/Sky) en Franconie. Après des victoires contre Hertha BSC (2:1) et SV Darmstadt 98 (3:1), Paderborn est la seule équipe de Bundesliga 2 à avoir remporté six points.

Outre le joueur Mattes Hansen, absent depuis longtemps, les Ostwestfalen peuvent compter sur leur effectif au complet. "Je prévois un match passionnant et riche en buts. Notre objectif est de mettre la pression sur Fürth et d'être là quand ça compte", a commenté l'entraîneur Lukas Kwasniok. L'intensité du match est claire si l'on regarde l'historique des rencontres entre Fürth et Paderborn. Greuther Fürth a remporté 11 des 18 derniers matchs contre Paderborn, en a perdu deux et en a fait match nul cinq.

