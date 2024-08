Résistance aux plans de l'UE - Pacte pour l'avenir: les villes de la mer du Nord concernées par la pêche côtière

Par fear de la disparition de la pêche côtière le long de la côte allemande de la mer du Nord, une coalition de représentants des municipalités, du tourisme, de la pêche et des affaires à Cuxhaven a lancé le "Pacte pour l'avenir de la pêche côtière 2050". Ce pacte réclame que la pêche côtière en Basse-Saxe et dans le Schleswig-Holstein soit assurée de manière durable grâce à des conditions-cadres politiques, comme l'ont annoncé les organisateurs. Cette initiative est motivée par les projets de l'UE d'interdire la pêche avec des filets qui touchent le fond marin dans les zones protégées d'ici 2030 au plus tard.

Sans bateaux de pêche dans le port, un aimant touristique est perdu

La pêche côtière est importante non seulement pour l'industrie de la pêche, mais pour l'ensemble du tourisme et l'économie locale, a déclaré Hans-Peter Heikens, maire de la municipalité de Jemgum, à laquelle appartient le village de pêche de Ditzum. "Si les bateaux ne sont plus là, un aimant touristique est perdu", a-t-il déclaré. Cela affecterait non seulement les hébergements et la gastronomie, mais aussi les stations-service ou les entreprises artisanales.

Déjà en janvier, une coalition de représentants des municipalités, de l'industrie touristique et de la chambre de commerce et d'industrie d'East Frisia avait présenté un premier "Pacte pour l'avenir de la pêche côtière 2050". La préoccupation concernant la pêche côtière anime tous les acteurs le long de la côte allemande de la mer du Nord, a souligné Heikens. C'est pourquoi d'autres représentants des municipalités, des districts, des associations et des chambres de Basse-Saxe et du Schleswig-Holstein ont rejoint les revendications.

Demande d'un "droit de pêche sécurisé"

Dans le pacte pour l'avenir signé et élargi à Cuxhaven, on réclame un "droit de pêche sécurisé" dans la mer côtière, grâce auquel les zones de pêche et les possibilités de pêche, par exemple pour les pêcheurs de crevettes, devraient être préservées. Les horaires de pêche pourraient être limités en fonction des découvertes scientifiques. De plus, il convient d'étudier les techniques de pêche alternatives et les espèces, ainsi que les possibilités d'aquaculture. Une alternative pourrait être, par exemple, la culture de moules dans les parcs éoliens en mer, a déclaré Heikens. Les offres touristiques incluant la pêche côtière pourraient également être étendues.

De plus, il est proposé d'instaurer un fonds de pêche, qui pourrait financer, par exemple, des centres régionaux de traitement des crevettes, des mesures de modernisation sur les navires ou une infrastructure portuaire moderne. De l'argent devrait être versé dans ce fonds par tous les acteurs qui utilisent les zones de pêche. "Il est crucial que nous agissions ensemble et mettions en œuvre de manière cohérente les mesures convenues", a déclaré Dirk Sander de l'Association des pêcheurs de cutter et de la côte allemande.

Le maire de Jemgum, Heikens, a souligné qu'il est hors de question que la pêche doive changer pour une meilleure protection marine et face au changement climatique. "Mais la pêche doit également avoir de la place", a-t-il souligné. "Si l'UE impose l'interdiction de la pêche au chalutage de fond, il n'y aura plus de place."

