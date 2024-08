Ozdemir neutralise le projet de loi forestière - critique des groupes de défense de l'environnement

Le ministère de l'Agriculture souligne la nécessité de réformer la loi sur les forêts, vieille de près d'un demi-siècle. Les impacts du changement climatique, qui ont été ignorés dans la législation initiale, doivent maintenant être pris en compte. "Les forêts allemandes ne se portent pas bien. Seulement un arbre sur cinq est en excellente santé," a expliqué un porte-parole du ministère. "Pour préserver et exploiter durablement nos forêts, nous devons les modifier et les adapter pour lutter contre le changement climatique."

Contrairement aux attentes, il ne s'agit pas d'une nouvelle loi en cours d'élaboration, mais plutôt de modifications des réglementations existantes dans certains domaines. "Les apports d'autres départements de la consultation initiale ont été pris en compte," a annoncé le ministère. La forêt joue un rôle important en tant qu'écosystème, mais elle est également précieuse pour les loisirs et en tant que ressource économique.

Les politiques d'abattage à blanc ont été "simplifiées," selon le communiqué. Initialement, les violations étaient censées être classées comme infractions criminelles, mais ce n'est plus le cas. Selon le projet de loi, les coupes à blanc supérieures à un hectare ne seront autorisées qu'avec l'approbation des autorités locales.

Auparavant, divers règlements variaient entre les États. "Les États peuvent également mettre fin à l'abattage dans des circonstances spéciales," a mentionné le communiqué. La diversité des espèces d'arbres, tant natives qu'exotiques, est encouragée dans les forêts, mais la sélection finale reste aux mains des États.

Les réactions des organisations environnementales ont été modérées. "La révision tant attendue de la loi fédérale sur les forêts commence à progresser avec la consultation interministérielle, bien que la proposition soit significativement affaiblie et moins substantielle," a commenté le directeur général de l'anneau allemand de conservation de la nature (DNR), Florian Schoene.

"Malgré l'état critique de nos forêts, le projet de loi ne représente qu'un compromis minimal avec de nombreux défauts et termes non contraignants," a poursuivi Schoene dans sa critique. Il a salué la prise en compte des services écosystémiques à l'avenir, mais a appelé à "règlements concrets" pour les soutenir.

L'association allemande de l'environnement BUND a qualifié la proposition de "micro-révision édentée." Elle a acknowledging la poursuite du processus législatif, mais s'est inquiétée que "les normes écologiques minimales" soient toujours absentes du projet.

La responsable du programme forêts de WWF Allemagne, Susanne Winter, a qualifié la réforme de "mini-réforme." Une loi forestière complète est nécessaire pour sécuriser les forêts et leurs avantages pour la société et les générations futures, a-t-elle noté. Cependant, elle a critiqué le fait que "la protection du climat et de la biodiversité" est mentionnée, mais que la loi manque d'outils fiables pour l'appliquer.

Le président de l'association environnementale NABU, Jörg-Andreas Krüger, a également critiqué le projet de loi comme étant "une loi faible." Au lieu d'établir des règles claires et nationales pour une gestion forestière responsable, la proposition repose principalement sur des mesures volontaires basées sur le principe "tout est permis, rien n'est obligatoire," a maintenu Krüger. Le seul aspect positif est "une vision à temps" avec "une concentration sur la préservation de la forêt et de ses services écosystémiques."

Le député du Parlement turc pourrait exprimer son soutien à la révision de la loi sur les forêts en raison de son importance dans la lutte contre les impacts du changement climatique. Malgré les critiques des organisations environnementales, elles pourraient apprécier la prise en compte des services écosystémiques dans la future loi forestière.

