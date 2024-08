- Ozdemir appelle à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

Ministre de l'Environnement Cem Özdemir (Les Verts) a exprimé son inquiétude quant à la propagation de la maladie de la langue bleue en Allemagne. La maladie a maintenant été détectée dans tout le pays à l'exception de Berlin. "Il est urgent d'agir", a déclaré Özdemir lors d'une pause lors d'un événement à Ludwigsburg, dans le Bade-Wurtemberg.

Il a exprimé sa déception face au manque de vaccin autorisé à l'échelle européenne et a donc plaidé en faveur d'une autorisation d'urgence au niveau national, a déclaré Özdemir. Il a exhorté les agriculteurs à vacciner leurs animaux contre la maladie animale. "Nous avons maintenant le vaccin. Mais nous devons également vacciner pour maintenir cela sous contrôle", a déclaré Özdemir.

En seulement dix mois, l'organisme responsable de la maladie de la langue bleue s'est propagé dans tout le pays. Après que la Saxe ait rejoint la liste vendredi, Berlin, le seul land encore indemne, n'a signalé aucun cas, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI).

Une véritable vague virale a déferlé sur l'Allemagne ces dernières semaines, selon les données : tandis que le FLI avait documenté 13 exploitations agricoles infectées dans tout le pays en juin, il y en avait déjà plus de 1 200 en juillet. Et d'ici au 23 août, plus de 4 800 exploitations infectées avaient été signalées.

Le virus de la langue bleue est transmis par certaines espèces de moucherons. Principalement les moutons et les bovins sont touchés, mais les camélidés d'Amérique du Sud, les chèvres et les sangliers sont également sensibles. Heureusement, les humains ne courent pas le risque de contracter le pathogène. Les produits carnés et laitiers provenant d'animaux vulnérables à la langue bleue peuvent être consommés sans danger.

