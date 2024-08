- Oyoun doit quitter le centre culturel.

L'opérateur faisant face à des allégations d'antisémitisme doit quitter le centre culturel de Berlin-Neukölln avant la fin de l'année. Le hub culturel de la rue Lucy-Lameck sera reloué, avec un nouvel opérateur et un nouveau concept prévus pour le 1er janvier 2025. C'est ce qu'indique une réponse de l'administration culturelle à une question parlementaire de La Gauche, rapportée en premier par le journal "nd". Le marché devrait avoir lieu à la fin de l'été, avec une décision sur le nouvel opérateur attendue à l'automne 2024.

"La décision de chercher un nouveau concept d'exploitation pour le centre culturel de la rue Lucy-Lameck s'aligne sur l'intérêt de l'État pour les offres culturelles et l'éducation culturelle qui élargissent, plutôt que de réduire, la diversité des espaces de discussion culturelle et politique", a déclaré l'administration culturelle du sénateur Joe Chialo (CDU) dans sa réponse. "Les créateurs culturels de Berlin sont invités à candidater pour ce marché."

Financement arrêté prématurément

En fin 2023, l'administration culturelle a arrêté le paiement de millions d'euros de financement destinés à Oyoun, qui était censé se poursuivre jusqu'à la fin de 2025. Cela était en partie dû à des allégations de sentiments antisémites lors d'un événement organisé sur les lieux d'Oyoun en novembre 2023.

Oyoun a déposé des recours contre l'arrêt du financement, à la fois auprès du tribunal administratif et du tribunal administratif supérieur, sans succès. Cependant, en juillet, la Cour constitutionnelle a annulé la décision du tribunal administratif supérieur de mars et a renvoyé l'affaire. L'association a soutenu que ses droits légaux avaient été violés, une position soutenue par les juges constitutionnels. Cependant, ils ont explicitement laissé de côté la question de savoir si Oyoun avait un droit à un financement supplémentaire.

Relocation indépendante des procédures judiciaires

La relocation du centre culturel a lieu indépendamment des procédures judiciaires en cours, selon l'administration culturelle. L'État a également déposé une action d'expulsion contre Oyoun. Selon l'administration culturelle, le projet a refusé de quitter les locaux de l'État depuis le début de l'année.

Oyoun se décrit comme "reimaginant, développant et mettant en œuvre des projets artistiques-culturels à travers des perspectives décoloniales, queer*féministes et migrantes". L'institution, ou la société à but non lucratif Kultur NeuDenken, a reçu environ un million d'euros de l'État de Berlin en 2023, selon les déclarations antérieures de l'administration culturelle. Une demande de financement pour 2024 d'un montant similaire a été rejetée.

Les créateurs culturels de Berlin sont encouragés à candidater à la relocation du centre culturel, qui remplacera l'exploitation menée par l'entité accusée.

