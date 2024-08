- OVG rejette le grief déposé contre l'aéroport de Dortmund.

Les aéroports de Dortmund sont autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation comme prévu, même tard dans la nuit, selon une décision rendue par la Cour Administrative Supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (OVG) à Münster vendredi. La deuxième approbation pour l'extension des horaires de décollage et d'atterrissage par la préfecture de Münster est maintenant considérée comme légale. Cette décision rejette un procès ultérieur des résidents locaux, qui avaient remporté un procès en janvier 2022.

À cette époque, l'OVG a déclaré l'approbation illégale, mais a donné aux parties impliquées une chance de corriger toute erreur procédurale. L'autorité de l'aviation et la préfecture ont maintenant réussi à régler ces problèmes. Les voisins de l'aéroport qui se plaignent depuis des années de la protection contre le bruit ne sont pas satisfaits de la décision et peuvent encore la contester. Le verdict final n'a pas encore été rendu, et l'OVG n'a pas accordé de recours, offrant plutôt la possibilité de faire appel à la Cour Administrative Fédérale.

Dans sa justification, l'OVG a noté que les autorités compétentes ont correctement évalué, pris en compte et priorisé les intérêts de protection contre le bruit de la population dans la deuxième approbation, comme demandé par l'aéroport. Le seuil de tolérance au bruit, un niveau de bruit constant de 45 décibels, a été suffisamment justifié et est considéré comme défié de manière légale dans cette approbation. Ce niveau est inférieur au seuil légal pour les niveaux de bruit continus de nuit de 55 décibels, a expliqué le tribunal. Les plaintiffs n'ont pas trouvé pertinents les résultats en médecine du bruit et en recherche d'impact du bruit qu'ils avaient invoqués à partir des données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le juge président Dirk Lechtermann a noté que ce niveau de bruit ne s'applique qu'à la zone extérieure, tombant à 30 décibels lorsque la fenêtre est ouverte. Il a reconnu que vivre près d'un aéroport n'est peut-être pas agréable, mais a reconnu les préoccupations des résidents de Dortmund et d'Unna.

Avec cette décision, l'aéroport est maintenant autorisé à effectuer des atterrissages réguliers jusqu'à 23h00, des atterrissages retardés jusqu'à 23h30 et des décollages retardés jusqu'à 22h30 dans des cas exceptionnels. Le litige dure depuis plus de dix ans, la préfecture de Münster ayant accordé la première approbation en 2014 à la demande de l'aéroport.

Les résidents de Dortmund et d'Unna peuvent encore exprimer leur mécontentement quant à la décision de la cour sur les heures de fonctionnement prolongées des aéroports de Dortmund. Le juge Dirk Lechtermann a reconnu les préoccupations de ces résidents lors de l'audience.

