- Ouverture d'une procédure judiciaire contre un présumé syndicat de la drogue à Giessen

Cinq individus originaires des régions de Wetterau et de Hochtaunuskreis sont actuellement sous investigation pour trafic de drogue à grande échelle. Depuis lundi dernier, ils ont été assignés à comparaître devant le Landgericht de Gießen.

D'après les allégations, ces individus sont soupçonnés d'avoir échangé plus de 1,2 tonne de stupéfiants - allant de la résine de cannabis et de la marijuana, à la cocaïne et aux amphétamines. Le procureur estime que les hommes ont participé à l'opération en tant que groupe, fonctionnant potentiellement comme une bande. Les gains illicites sont estimés à environ 9,3 millions d'euros.

Les hommes sont accusés d'avoir obtenu les drogues auprès de différentes sources et de les avoir redistribuées dans des villes telles que Francfort, Cassel, Darmstadt et Stuttgart. Ils ont opéré selon un système bien organisé, collaborant efficacement.

Le présumé chef du groupe est inculpé pour avoir orchestré et supervisé le commerce florissant de stupéfiants. Le quadragénaire résidant à Rosbach, Wetterau, est actuellement en détention policière. Lors de son arrestation, les autorités ont saisi environ 493 000 euros.

Un autre défendeur est accusé d'inspecter les drogues pour en vérifier la qualité, de mesurer leur poids et de les emballer pour la revente. Certains de ces stupéfiants sont supposés avoir été stockés par lui.

Un autre suspect est inculpé pour l'entretien des véhicules utilisés pour les opérations de livraison et la documentation des activités. Les deux autres défendeurs sont accusés d'avoir servi de coursiers, livrant les drogues à un entrepôt à Florstadt (district de Wetterau) ou les échangeant contre de petits fourgons ou les remettant directement aux clients.

Les hommes sont inculpés pour trafic de drogue à grande échelle et, dans certains cas, pour complicité dans ces activités. La période sous investigation s'étend de mars 2021 à juillet 2023. Ces individus ont été repérés grâce à la décryptage de téléphones mobiles cryptés. À ce jour, aucun des suspects n'a avoué, a confirmé le procureur Hohl.

Suite à la lecture de l'acte d'accusation, le juge a fait référence à une précédente discussion impliquant les parties prenantes à la procédure. À cette occasion, la défense du présumé chef a exprimé le souhait d'accélérer la procédure. Simultanément, des doutes ont été soulevés par les défendeurs concernant l'implication du chef dans une bande et l'admissibilité des données issues des services de téléphones mobiles cryptés. Une position similaire a été maintenue par d'autres défendeurs.

Après la première journée du procès, au cours de laquelle une autre discussion a eu lieu, le procureur Hohl a mentionné que l'accusation prévoit d'utiliser les données. Toutefois, le cadre juridique concernant cette question est "en évolution", a noté Hohl. Le procès reprendra le 6 septembre.

