Ouverture d'un musée de 800 millions de dollars dans l'ancien palais royal de Berlin

Le nouveau complexe culturel, dont le budget final a dépassé 680 millions d'euros (plus de 800 millions de dollars), selon un porte-parole, a pour objectif d'organiser environ 1 000 événements par an et prévoit d'accueillir jusqu'à 3 millions de visiteurs par an. Si la terrasse extérieure et les cours sont accessibles au public depuis l'année dernière, l'ouverture officielle de l'intérieur en décembre 2020 a dû se faire via un livestream.

Mais alors que la pandémie s'éloigne et que l'Allemagne assouplit ses restrictions, six expositions ont déjà ouvert leurs portes aux premier et deuxième étages du complexe.

Exploitation coloniale

L'une des expositions, "Terrible beauté. Éléphant - Homme - Ivoire", explore l'histoire du commerce mondial de l'ivoire dans le cadre d'un programme élaboré par les musées d'État de Berlin, le musée d'histoire naturelle et les musées nationaux du Kenya. L'exploitation coloniale, que l'exposition aborde, a fait l'objet d'un débat animé lors de la planification et de la construction du Forum Humboldt, qui présentera les collections ethnologiques de Berlin.

Une grande exposition scientifique organisée par l'université Humboldt, intitulée "Humboldt Lab : Après la nature", a également été inaugurée mardi. Elle explore l'impact du changement climatique et de la perte de biodiversité sur la société et la démocratie. Une exposition destinée aux enfants de 3 à 10 ans, intitulée "Have a Seat !", examine pourquoi, quand, où et comment différents groupes et sociétés s'assoient.

De son côté, l'exposition permanente interactive "Berlin Global" explore les liens entre Berlin et le reste du monde à travers une série de thèmes tels que la révolution, la guerre, le divertissement et la mode. Une cinquième exposition est consacrée aux frères Alexander et Wilhelm von Humboldt, qui ont donné leur nom au complexe. Né en 1769, Alexander était naturaliste, explorateur et géographe, tandis que Wilhelm, de deux ans son aîné, s'est spécialisé dans la théorie politique et la philosophie du langage et de l'histoire.

Le sous-sol contient des vestiges de l'enceinte historique du palais et d'un monastère dominicain médiéval, fouillé en 2008. Une exposition archéologique retrace l'histoire du site, tandis que des fragments du palais d'origine datant de plusieurs siècles sont exposés dans la salle des sculptures. Un panorama vidéo balaie huit siècles d'histoire du site, soulignant qu'il "a toujours été un chantier au service du pouvoir".

Un travail en cours

Le Humboldt Forum sera encore un peu en chantier : Les troisième et quatrième étages de l'aile ouest ouvriront en septembre, avec des expositions des collections ethnologiques et d'art asiatique de Berlin. Les troisième et quatrième étages de l'aile ouest ouvriront en septembre et présenteront les collections ethnologiques et d'art asiatique de Berlin, dont une section sur le Japon avec une maison de thé, l'art impérial chinois et une partie des collections africaines. Un restaurant sur le toit ouvrira également ses portes ce mois-là.

Les troisième et quatrième étages de l'aile est, avec le reste des expositions ethnologiques et asiatiques, ouvriront au cours du premier semestre 2022. Parmi ces expositions figurent des sections consacrées à l'histoire de la diaspora afro-brésilienne en Amazonie, à la diversité mondiale de l'islam et aux traditions théâtrales de l'Asie du Sud-Est. Une exposition temporaire des bronzes du Bénin, que l'Allemagne s'est engagée à restituer au Nigeria, est également prévue.

Pendant les mois d'été, des spectacles de danse, des projections de films, des concerts et des conférences sont prévus, ainsi qu'un festival en plein air dans la cour du Schlüterhof.

Image du haut : La tour de télévision emblématique de la capitale allemande et le palais de Berlin reconstruit qui abrite le Forum Humboldt.

Source: edition.cnn.com