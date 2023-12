Ouverture du plus haut et du plus long pont de verre au-dessus du Grand Canyon de Zhangjiajie, en Chine

Oh oui - et le pont à fond de verre le plus haut et le plus long du monde.

Des milliers de visiteurs se sont préparés à traverser la structure récemment ouverte qui enjambe le Grand Canyon de Zhangjiajie, dans la province du Hunan.

Le pont de six mètres de large s'étend sur 430 mètres au-dessus d'une vallée de 300 mètres de profondeur, entre deux falaises du magnifique parc de Zhangjiajie, qui aurait inspiré le décor du film de science-fiction "Avatar".

Le pont de verre le plus long et le plus haut du monde

Conçu par l'architecte israélien Haim Dotan, le pont à fond de verre comprendra également le plus haut saut à l'élastique du monde et servira de piste pour les défilés de mode.

Des visiteurs auraient fait la queue pendant des heures pour traverser le pont, mais bien qu'il puisse accueillir 800 personnes à la fois, l'accès est limité à un maximum de 8 000 personnes par jour.

Les autorités se sont efforcées d'insister sur la sécurité du pont, en invitant des journalistes à essayer de se frayer un chemin à travers le verre épais.

Lors d'une autre démonstration, une voiture a été conduite sur la structure.

Ces ponts sont hors du commun

Un incident effrayant

Il y a une raison pour laquelle les gens se méfient.

En octobre dernier, des fissures sont apparues sur une passerelle en verre à flanc de montagne dans le parc panoramique de Yuntaishan, dans la province centrale du Henan, deux semaines seulement après son ouverture.

Selon des témoins, les visiteurs se sont mis à courir et à crier de panique, bien que les responsables du parc aient déclaré que les dommages étaient superficiels et ne présentaient aucun danger.

Le pont de Zhangjiajie est l'une des nombreuses nouvelles attractions touristiques à fond de verre qui attirent les foules en Chine et dans le monde entier.

Toujours à Zhangjiajie, une passerelle en verre de 100 mètres de long, qui s'étend autour d'une falaise sur la montagne Tianmen du parc, a été inaugurée en août.

Pour découvrir d'autres plates-formes d'observation effrayantes mais impressionnantes, consultez la galerie ci-dessous.

Plates-formes d'observation effrayantes

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com