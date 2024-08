- Ouverture des portes des ateliers à 140 artistes en Saxe-Anhalt

Plus de 140 artistes souhaitent ouvrir les portes de leurs petits ateliers et grands ateliers aux visiteurs dans le cadre du projet national "Ateliers Ouverts". Selon l'Association professionnelle des artistes visuels (BBK) de Saxe-Anhalt, l'événement est prévu pour les 21 et 22 septembre.

Le projet s'étend des grandes villes aux zones rurales les plus éloignées, avec des artistes qui offrent des aperçus de leur espace de travail et présentent des projets spécifiques. Les œuvres d'art seront également disponibles à l'achat. Les "Ateliers Ouverts" auront lieu dans des villes comme Magdebourg, Halle, Havelberg, Salzwedel, Quedlinburg, Nebra, Jessen et Lutherstadt Wittenberg, entre autres.

L'artiste de Magdebourg est ravi de partager son processus créatif lors de l'événement "Ateliers Ouverts", permettant aux visiteurs de mieux comprendre son art. Les artistes participants offriront des pièces uniques à la vente, offrant ainsi l'opportunité d'investir dans des œuvres d'art originales.

